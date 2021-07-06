Son dakika: Delta varyantı için yapılan en detaylı çalışmanın sonuçları açıkladı... Aşılar ne kadar koruyor?

Araştırma ekibinden yapılan açıklamada Delta varyantı ile ilgili şu uyarıda bulunuldu: 'Değerlendirilen tüm senaryolarda, sonuçlarımız Delta varyantının hem daha bulaşıcı olduğunu hem de önceki enfeksiyon tarafından ortaya çıkan önceki bağışıklıktan daha önce dolaşan soylara kıyasla daha iyi kaçabildiğini gösteriyor.'