Son dakika: Delta varyantı için yapılan en detaylı çalışmanın sonuçları açıkladı... Aşılar ne kadar koruyor?
Hindistan'da salgının en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkan Delta varyantı dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Delta'nın aşılara olan etkisini mercek altına alan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bilim insanları bugüne kadar yapılan en detaylı araştırma kapsamında bir hayli ürkütücü sonuçlara ulaştı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 200 milyona yakın kişiye bulaştı. Eski normallerimizi terk etmemize neden olan virüs nedeniyle küresel ölümler ise 4 milyonu geçti.
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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-19 şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
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Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili? Bu soruya yanıt verebilmek için dünyanın farklı noktalarında pek çok araştırma yapıldı.
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O araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Konu ile ilgili en detaylı bilimsel araştırmanın sonuçları yayınlandı. Ancak sonu. pek de iç açıcı değil!
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Hindistan'dan ve Cambridge Terapötik İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden bilim adamları ile ortaklaşa yürütülen "Sars-Cov-2 B.1.617.2 Delta Variant Emergence ve Vaccine Breakthrough: Collaborative Study" adlı ortak çalışma bilim dünyasının gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.
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The Indian Express'te yer alan habere göre, Delta varyantının aşılara olan etkisini mercek altına alan ekip, Delta varyantının aşı antikorlarına 8 kat daha az duyarlı olduğunu belirledi.
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Başka bir deyişle kısa sürede bilim dünyasının bir numaralı gündemi haline gelen çalışmaya göre, aşılar Wuhan'da çıkan orijinal virüse kıyasla aşılara karşı yaklaşık 8 kat daha güçlü.
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Araştırma ekibinden yapılan açıklamada Delta varyantı ile ilgili şu uyarıda bulunuldu: 'Değerlendirilen tüm senaryolarda, sonuçlarımız Delta varyantının hem daha bulaşıcı olduğunu hem de önceki enfeksiyon tarafından ortaya çıkan önceki bağışıklıktan daha önce dolaşan soylara kıyasla daha iyi kaçabildiğini gösteriyor.'
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Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr. Chand Wattal ise 'Virüs sinsi sinsi, hala avını arıyor. Bu mutant, akciğer epitel hücrelerine bağlanmak için, Wuhan türünden çok daha fazla insanı enfekte etme kapasitesini sağlayan gelişmiş başak proteinleriyle geri döndü' dedi.
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Araştırmaya imza atan bilim insanları bu sonuçların virüse karşı gardımızı düşünmememiz gerektiğine işaret ettiğinin altını çiziyor. Ancak söz konusu çalışmanın henüz hakemli bir incelemeden geçmediğini anımsatan bazı uzmanlar ise sonuçlar için erken olduğu görüşünde.
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HANGİ AŞI DELTA'DAN NE KADAR KORUYOR?
Peki koronavirüs (Kovid-19) aşıları bu varyanta karşı ne kadar etkili? İşte ilk sonuçlar...
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.
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Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi. İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.
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Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu. Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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3. DOZ KORUYUCULUĞU ARTIRIYOR
Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.
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Delta varyantı ile ilgili son açıklama ise Moderna'dan geldi. Moderna, Kovid-19 aşısının laboratuvar testlerini tamamladı. Şirket ikinci aşı dozunu aldıktan bir hafta sonra sekiz hastadan kan örnekleri aldı ve onları birden fazla varyanta maruz bıraktı.
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Aşı, Delta varyantı da dahil olmak üzere test edilen tüm varyantlara karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretti. Yapılan resmi açıklamaya göre, antikor seviyeleri Delta varyantına karşı sadece 2,1 kat düştü.
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DELTA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
İngiltere'de 'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldüğünü; genç yaştaki hastaların "daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi" hissedebildiğini söyledi.
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Daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu.