Son dakika: Pandemi döneminin en yaşanabilir ülkeleri belli oldu! Listede Türkiye de yer aldı
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Pandemi önlemleri yavaş yavaş kaldırılırken Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünya geleninde 185 milyona yakın kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle bugüne kadar 4 milyona yakın kişi hayatını kaybetti.
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170 milyona yakın kişi ise virüsü yendi. Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
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Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Haliyle dünyanın pek çok noktasında pandemi kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırılıyor.
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Bloomberg, kısıtlamaların yavaş yavaş hayatımızdan çıktığı bugünlerde ilginç bir araştırmaya imza attı. Bloomberg, bu süreçte en yaşanabilir ülkeleri belirledi. Listede Türkiye de yer aldı.
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Aşılamanın nüfusa oranı, son bir aydaki ölüm oranı, son bir ayda her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı gibi veriler baz alınarak ülkelere genel bir puan verildi. İşte o liste...
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10- Güney Kore... Bloomberg'in verdiği puan: 68.6
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9- İngiltere... Bloomberg'in verdiği puan: 68.7
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8- Çin... Bloomberg'in verdiği puan:69.9
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7- Avustralya... Bloomberg'in verdiği puan: 70.1
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6- İspanya... Bloomberg'in verdiği puan: 72
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5- Fransa... Bloomberg'in verdiği puan: 72.8
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4- İsrail... Bloomberg'in verdiği puan: 72.9
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3- İsviçre... Bloomberg'in verdiği puan: 72.9
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2- Yeni Zelanda... Bloomberg'in verdiği puan: 73.7
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1- ABD... Bloomberg'in verdiği puan: 76
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TÜRKİYE 14. SIRADA YER ALDI
Türkiye, Norveç (puanı 67.9), Danimarka (puanı 67.5) ve 67 puan alan Singapur'un ardından 14'üncü sırada yer aldı.
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Bloomberg Türkiye'nin puanını 66.9 olarak belirledi. Söz konusu tabloya göre, Türkiye'de son bir ayda her 100 bin kişide 218 vaka görüldü.
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27 Temmuz itibari ile elde edilen veriler ile oluşturulan aynı tabloya göre, son bir ayda ölüm oranı yüzde 1.4 olurken nüfusun yüzde 28.2'sinin aşılandı.
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 52 milyon 136 bin 757 doz aşı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 61,78 oldu. 35 milyon 685 bin 251 kişiye ilk doz, 15 milyon 531 bin 284 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.
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Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.