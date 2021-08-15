Son dakika haberi: Afganistan'da son durum... Kaçışın tek adresi! Binlerce kişi havalimanına akın etti

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Dünyanın bir numaralı gündem maddesi Afganistan... ABD'nin bölgeden çekilmesiyle son bir haftada dehşet verici bir hızla kontrolü eline alan Taliban, başkent Kabil'e girdi.

Uluslararası ajanslar ve dünya medyası Afganistan'daki gelişmeleri anbean takip ediyor. İşte bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

23:59 - Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Afganistan'da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söyledi.

23.30 - HAVALİMANINDA KAOS YAŞANIYOR

Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, ülkenin dış dünyayla tek bağlantısı olan Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti. Sosyal medyada 'kaos' görüntüleri yayınlanırken, ABD tahliyeler için 1000 asker daha gönderme kararı aldı. Kabil Havalimanı'ndaki son durumu BBC'ye aktaran bir tanık ise şunları söyledi:

"Üç eski milletvekili, birkaç bakan yardımcı ve bazı ünlüleri sırada beklerken gördüm. Bazılarının rezervasyonu bile yok. Neredeyse sekiz saat bekledik. Sonrasında havalimanı personeli masalarını terk etmeye başladı. İlk olarak check-in kontuvarları sonra da göç ve pasaport masalarını terk ettiler. Muhtelif dedikodular kaos yarattı. Bazıları havalimanından kaçtı, bazıları kapılara akın etti. Hemen hemen bir izdiham yaşandı. Havalimanını sivil kıyafetli silahlı erkekler koruyordu. İnsanlar çok umutsuzdu, bazıları havalimanına koşuyor, bazıları kaçıyordu. İnsanların havalimanına girmelerini engellemek için güvenlikler havaya ateş açtı. "

22:52 - BMGK'DAN ACİL TOPLANTI KARARI

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

22.45 - ZAFER İLAN ETTİLER



Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Al Jazeera haber kanalına konuşan bir Taliban militanı "Ülkemiz özgürleştirildi ve mücahitler muzafferdir" ifadesini kullandı.



21.50 - EŞREF GANİ'DEN İLK MESAJ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin kan gölüne dönmemesi için ülkeden ayrıldığını söyledi. Nereye gittiğini açıklamayan Gani, "kalması halinde sayısız vatanseverin şehit olacağını ve Kabil'in yerle bir olacağını" savundu. Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Gani, "Taliban kazandı... Ve artık kendi halkının onur, malı ve korunmasından sorumlular" ifadelerine yer verdi.









20: 59 - İRAN'DAN BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Mezar-ı Şerif, Celalabad, Herat ve Kandahar başkonsolosluklarının faaliyetlerini Kabil Büyükelçiliğinde devam ettirdiklerini belirtti.

20:40 - 11 BÖLGE TALİBAN'IN KONTROLÜNDE



Taliban Sözcüsü, başkent Kabil'de 11 bölgenin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Sözcü, "güvenliği sağlamak" için söz konusu bölgelere girdiklerini aktardı.

20: 25 - TİCARİ UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI



BBC'nin bir NATO yetkilisine dayandırdığı habere göre; Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'ndan yapılacak tüm ticari uçuşlar askıya alındı. Havalimanından sadece askeri uçuşların yapılmasına izin verilecek.

20:23 - HOLLANDA ASKERİ UÇAK GÖNDERİYOR

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, ülkesinin Kabil Büyükelçiliğindeki personel ve ailelerinin tahliyesi için askeri uçak gönderileceğini açıkladı.

20:20 - HAMİD KARZAİ DUYURDU

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'de iktidarın devri sürecini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi kurulduğunu duyurdu.









Karzai, komitede kendisnin yanı sıra, Taliban ile müzakere komisyonuna başkanlık eden Abdullah Abdullah'ın ve politikacı Gulbuddin Hikmetyar'ın yer alacağını söyledi.

Karzai, video mesajında, Taliban'dan ve hükümet güçlerinden Afgan halkını korumasını istedi.

20:05 - Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kendi dönemlerinde Afganistan'da Taliban ile müzakere sürecinde, Trump yönetiminin "Taliban'a asla güvenmediğini" savundu.

19:20 - NATO'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Genel Sekreterı Jens Stoltonberg, tahliyelerin kolaylaştırılmasını ve koordinasyonu sağlamak üzere İttifak'ın Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın açık kalmasına destek sağladığını duyurdu.









19.15 - ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ UYARI YAYINLADI

ABD Büyükelçiliği, Hamiz Karzai Havalimanı'na doğru giden vatandaşlarına güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı. Kabil'deki güvenlik durumunun havalimanı dahil hızla değiştiğini belirten Büyükelçilik, "havalimanında yangın çıktığına" dair haberler geldiğini aktardı.

19.05 - CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ELE GEÇİRDİLER

Reuters'a konuşan iki Taliban yetkilisi, ülkede bir barış hükümeti olmayacağını ve iktidarın tamamen kendilerine devredilmesini beklediklerini ifade etti. Taliban militanlarının Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele aldığı aktarıldı.

19.00 - BBC MUHABİRİ ÜZERİNDEN MESAJ

BBC muhabiri Yalda Hakim ile iletişim kuran Taliban müzakerecisi Süheyl Şahin, Afganistan halkının canlarının güvende olduğu mesajını verdi. Şahin, "Afganistan'daki halka, bilhassa Kabil şehrindekilere canlarının ve mallarının güvende olduğu güvencisini veriyoruz. Kimseden intikam alınmayacak. Biz bu insanların ve ülkenin hizmetkârlarız" ifadelerini kullandı.

18.55 - EŞREF GANİ'Yİ SUÇLADI

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan'da yaşanan durumdan Eşref Gani'yi sorumlu tutarak, Gani'den "eski cumhurbaşkanı" olarak bahsetti. Abdullah, Allah'ın Gani'yi sorumlu tutacağınız ve halkın da onu yargılacağını ifade etti.

18: 30 - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Afganistan'daki temel diplomatik varlığını, Hamid Karzai Havalimanı yakınına konuşlandırılacak büyükelçilikte sürdüreceğini söyledi. Blinken, "İnsanları büyükelçilikten şu anda havaalanındaki bir yere taşıyoruz. Bir numaralı önceliğim halkımızın emniyeti ve güvenliğidir." ifadesini kullandı.









17.50 - 'YAĞMAYI ÖNLEMEK İÇİN..'

Afgan televizyonu Tolo TV'nin haberine göre, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, Taliban savaşçılarına, Kabil'de yağmalamayı önlemek için bazı bölgelerine girmeleri yönünde emir verildiğini duyurdu.

Sözcü, Afgan güvenlik güçlerinin Kabil'de bazı bölgeleri ve kontrol noktalarını terk ettiğini, Taliban güçlerinin de kaos ve yağmayı önlemek amacıyla kente girdiğini söyledi.

Reuters haber ajansının tanıklara ve İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kabil'in birçok bölgesinde silah sesleri duyuluyor.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.

17.45 - EŞREF GANİ AFGANİSTAN'I TERK ETTİ

Reuters'ın Afganistan'da yayın yapan Tolo News'a dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Afgan yetkili Gani'nin Tacikistan'a gittiğini belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise söz konusu iddianın incelendiği vurgulandı.

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