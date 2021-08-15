Afganistan'da son durum... Kaçışın tek adresi!

ABD öncülüğünde NATO gücünün Afganistan'dan çekilmesine paralel olarak günbegün ülkedeki varlığını artıran ve son haftada kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren Taliban, pek direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'e de girdi. Taliban Sözcüsü, başkent Kabil'de 11 bölgenin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, Taliban militanları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip kontrolü ele geçirdi. Afganistan'dan ayrılmak isteyen binlerce kişi, Hamid Karzai Havalimanı'na akın etti. Reuters'ın bölgeden geçtiği son haberlere göre; kentte küçük ölçekli çatışmalar yaşanıyor ve en az 40 kişi yaralandı. ABD güvenlik gerekçesiyle Büyükelçilik çalışanlarını Hamid Karzai Havalimanı'na taşıdı. Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Gani, "Taliban kazandı... Ve artık kendi halkının onur, malı ve korunmasından sorumlular" ifadelerine yer verdi.