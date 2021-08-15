Ünlü sinemacı sokaklara hakim olan korkuyu dünyaya böyle gösterdi: Bizi öldürmeye geliyorlar

ABD öncülüğünde NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle eş zamanlı olarak Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirmiş ve bugün itibarıyla Afganistan'a girmişti.

35 yaşındaki Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıttı. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyor.

İNSANLAR CANLARINI KURTARMAK İÇİN KAÇIYOR

İranlı gazeteci Mesih Alinecad, Karimi'nin videosunu kendi hesabından paylaşarak şu yorumu yaptı:

"Bu bir korku filminden parça değil. Bu, Kabil'deki gerçeklik. Geçen hafta bu şehir bir film festivaline ev sahipliği yaptı ve şimdi insanlar canlarını kurtarmak için kaçıyor. İzlemek çok üzücü fakat dünya hiçbir şey yapmıyor."

BİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORLAR...

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktardı:

"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar."

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