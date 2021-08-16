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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.08.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

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Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı sırada tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı. Taliban sözcüsü tarafından canlı yayındayken kişisel telefonundan aranan Hakim, önce şaşırdı sonra sözcüyü yayına bağladı.

Dünya Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri konuşuyor. Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesinin şaşkınlığı sürerken, Taliban cephesinden peş peşe açıklamalar geliyor.

Dünya nezdindeki imajını düzeltmek adına bir dizi adım atan Taliban dün oldukça ilginç bir olay ile gündeme geldi.

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BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı sırada Suhail Shaheen tarafından arandı.

Kişisel telefonuna gelen bu arama sonrası kısa süre bir şaşkınlık yaşayan Hakim sözcüyü yayına bağladı.

'Biz bu milletin ve bu ülkenin hizmetkarıyız' diyen Shaheen, Taliban'ın kimseden intikam almayacağı sözünü bir kez daha yineledi.

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Afganistan'ın Şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü, 'Elbette İslami bir hükümet istiyoruz' dedi.

Afganistan doğumlu olan Hakim, 1986'da ülkedeki karışıklık yüzünden ailesi ile birlikte Avustralya'ya göç etmişti.

 

 

 

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