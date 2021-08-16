Son dakika... Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Afgan kızın gözyaşları!

Dünya tabiri caizse Afganistan'daki gelişmelerin şokunu yaşıyor...

Sadece 10 gün içinde ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren Taliban'dan kaçan on binler yollara dökülmüş durumda.

Ülkenin başkenti Kabil ve diğer vilayetlerden çok sayıda görüntü geliyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya ise Afganistan'dan gelen 45 saniyelik bir videoyu konuşuyor.

İlk olarak insan hakları aktivisti Masih Alinejad tarafından Twitter'da yayınlanan videoda yer alan kimliği bilinmeyen bir genç kız gözyaşlarına boğularak şu ifadeleri kullandı;

'Afganistan'da doğduğumuz için kimse bizi umursamıyor. Ağlamaktan kendimi alamıyorum. Tarihte yavaş yavaş öleceğiz.'

Kimliği bilinmeyen Afgan kızın videosu kısa sürede 2 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Videonun Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden kısa süre önce çekildiğine inanılıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor