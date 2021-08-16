MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Afgan kızın gözyaşları!
GeriDünya Son dakika... Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Afgan kızın gözyaşları!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Afgan kızın gözyaşları!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Afgan kızın gözyaşları!

Dünya, aktivist Masih Alinejad tarafından Twitter'da yayınlanan videoyu konuşuyor... Videoda gözyaşlarına hakim olamayan Afgan kızın sözleri ise kısa sürede viral oldu.

Dünya tabiri caizse Afganistan'daki gelişmelerin şokunu yaşıyor...

Sadece 10 gün içinde ülkenin kontrolünü yeniden ele geçiren Taliban'dan kaçan on binler yollara dökülmüş durumda.

Ülkenin başkenti Kabil ve diğer vilayetlerden çok sayıda görüntü geliyor. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sosyal medya ise Afganistan'dan gelen 45 saniyelik bir videoyu konuşuyor.

Son dakika haberi: Afganistanda son durum... Kaçışın tek adresi ABD askerleri havaya ateş açtı
Son dakika haberi: Afganistan'da son durum... Kaçışın tek adresi! ABD askerleri havaya ateş açtı!

İlk olarak insan hakları aktivisti Masih Alinejad tarafından Twitter'da yayınlanan videoda yer alan kimliği bilinmeyen bir genç kız gözyaşlarına boğularak şu ifadeleri kullandı;

'Afganistan'da doğduğumuz için kimse bizi umursamıyor. Ağlamaktan kendimi alamıyorum. Tarihte yavaş yavaş öleceğiz.'

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı
Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Kimliği bilinmeyen Afgan kızın videosu kısa sürede 2 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Videonun Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden kısa süre önce çekildiğine inanılıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi