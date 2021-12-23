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HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Ezber bozan Omicron sonuçları... Varyant onları hedef alıyor!

#Omicron#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Ezber bozan Omicron sonuçları... Varyant onları hedef alıyor

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Avustralya'da yapılan yeni araştırma ile varyantın en çok hedef aldığı ve en az etkilediği grup belirlendi.

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Dünya tabiri caizse haftalardır Omicron ile yatıp kalkıyor... Kısa sürede gezegenimizin ortak gündemi haline gelen varyant ile ilgili merakla beklenen sonuçlar geldi.

Avustralyalı bilim insanlarının imza attığı çalışma ile Omicron'a karşı en çok risk altında olan grup netlik kazandı.

NEREDEYSE HİÇ KORUMALARI YOK

Laboratuvar sonuçları Delta'ya yakalanan aşılanmamış kişilerin Omicron enfeksiyonuna karşı neredeyse hiçbir koruması olmadığını gösteriyor

Uzmanlar Delta'dan kurtulanlardan alınan kanı Omicron'a karşı test etti ve antikor seviyelerini ölçtü.

İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, yedi örnekten yalnızca biri, Omicron'u nötralize etmek için yeterli enfeksiyonla savaşan protein üretebildi.

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SÜPER BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI: TAKVİYE DOZ

Innsbruck Tıp Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Delta'dan kurtulan hastaların zamanı geldiğinde takviye aşı yaptırmaları durumunda enfeksiyona karşı 'süper bağışıklık' kazandıklarını buldu.

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Uzmanlar bu sonuçların takviye aşıların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

OMICRON DAHA HAFİF

İskoçya ve Güney Afrika'da yapılan araştırmaların yayımlanan ilk sonuçlarına göre, Omicron dalgası daha hafif görünüyor.

İlk veriler, diğer varyantlara kıyasla daha az insanın hastanede tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu sayının yüzde 30 ila yüzde 70 düzeyinde azalma potansiyeli olduğunu gösteriyor.

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Ancak Omicron daha hafif olsa bile, vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinin hastaneledeki kapasite üzerinde baskı oluşturabileceğine dair endişeler devam ediyor. Birleşik Krallık genelinde vaka sayısı Çarşamba günü ilk kez 100 bini aştı.

OMICRON NEDEN DAHA HAFİF?

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

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Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.

Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

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Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastanaye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

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Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın, Omicron varyantının ne ölçüde ağır olduğuna ilişkin gerçek vakalara dayalı ilk verilerini yakında yayınlaması bekleniyor.

 

 

 

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#Omicron#Koronavirüs#Dünya

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