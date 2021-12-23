İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günlerYeni yıla erteleyecek olursanız... Dikkat: Ucuz prim borçlanması için son günler#Asgari Ücret
Türkiyede Omikron alarmı Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığıTürkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı#Koronavirüs
F.Bahçe maçında Caner Erkini yakan sözler Gösterirsen göster lan Sen insan değilsin Alacağı ceza...F.Bahçe maçında Caner Erkin'i yakan sözler! 'Gösterirsen göster lan! Sen insan değilsin' Alacağı ceza...#Caner Erkin
Sıra etiketlerde Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeliSıra etiketlerde! 'Fiyatlar roket gibi çıkıp paraşüt hızında inmemeli'#Döviz
Kur korumalı mevduat devrede Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarındaKur korumalı mevduat devrede! Döviz hesapları tamam, sıra TL varlıklarında#Kur Korumalı TL
Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydiFakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi#Dolar
Ve Omicronun gizemi çözüldü... İşte en şanssız grupVe Omicron'un gizemi çözüldü... İşte en şanssız grup#Omicron
Bitcoin hareketsiz kaldı Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenlerBitcoin hareketsiz kaldı! Kripto paralarda durgunluk... İşte en çok yükselenler#Kripto Para
Gerileme hızlanıyor Altın fiyatlarında neler oluyorGerileme hızlanıyor! Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Kayıp sonrası dikkat çeken yorum: Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereiraya özür borçlu...Kayıp sonrası dikkat çeken yorum: 'Belözoğlu da bunu yapmıştı, Pereira'ya özür borçlu...'#Fenerbahçe
Karşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk Okulda dehşete düşüren anlarKarşısındaki boksör değil, sadece bir çocuk! Okulda dehşete düşüren anlar#Öğretmen
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kameradaCeyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!#Ceyhun Fersoy
AK Parti grubunun havası nasıldıAK Parti grubunun havası nasıldı?#Yeni Ekonomi Politikası
Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerededen aile pozuBilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu #Bennu Gerede
Ünlü oyuncunun küfür davası... Kamu yararına çalışırımÜnlü oyuncunun 'küfür' davası... 'Kamu yararına çalışırım'#Burak Özçivit
HABERLERDünya Haberleri

İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

#Koronavirüs#İngiltere#Dünya
İngilterede günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 106 bin 112 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Haberin Devamı

İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 106 bin 112 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 11 milyon 647 bin 473'e yükseldiği bildirildi. Günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor tazeledi.

Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 93 bin 45 ile 17 Aralık'ta kayıtlara geçmişti. Aralık ayından bu yana artış gösteren vaka sayıları, ilk kez 15 Aralık'ta 78 bin 610 vakanın tespit edilmesi ile Ocak ayındaki rekoru aşmıştı. İngiltere'de 8 Ocak'ta ise 68 bin 53 vaka tespit edilmişti.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Ezber bozan Omicron sonuçları... Varyant onları hedef alıyorSon dakika: Ezber bozan Omicron sonuçları... Varyant onları hedef alıyor!Haberi görüntüle

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre son 24 saatte 140 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 147 bin 573'e ulaştı.

İngiltere'de artan Covid-19 vaka sayılarına rağmen hükümet, Covid-19 pozitif çıkan kişilerin karantina sürelerinin 10 günden 7 güne düşürüleceğini duyurdu. Yeni karara göre Covid-19'a yakalanan kişiler, eğer Covid-19 testleri negatif sonuçlanırsa uyguladıkları karantinayı erken sonlandırabilecek.

Bunun için kişilerin karantina aşamasının 6. gününde 2 adet hızlı sonuç veren yanal akış Covid-19 testi yaptırarak ve bu testlerden negatif sonuç alarak 7. günlerinde karantinadan çıkabilecek.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Sajid Javid, değişikliğin sağlık uzmanlarının görüşlerine dayandığını söyledi. Javid, 7. günden itibaren karantinadan çıkanların "temkinli kalmaya devam etmesi" gerektiğini belirtti. Javid, "Bu karar, bunu çok dikkatli bir şekilde inceleyen Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndaki (UKHSA) uzmanların tavsiyesi ile alındı. Tabii ki, bu yeni prosedür kapsamında 7. günden sonra karantinayı bırakan herkes temkinli olmaya devam etmelidir. Kendimizi sevdiklerimizi ve topluluğumuzu korumanın en iyi yolunun güçlendirici aşılarınızı almanız gerektiği konusunda çok netiz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#İngiltere#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA
Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor

Peynir yemek kabuslara mı neden oluyor?

#Peynir
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersiz

Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!

#Sevcan Orhan