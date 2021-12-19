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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 10:04 | 

Son dakika: İşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı!

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken İngiliz basını Omicron'un 'gizemli' semptomunu açıkladı.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.
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Dünya haftalardır tabiri caizse Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor... Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.
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Kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen varyant ile ilgili bilim insanlarının zamana karşı yarışı sürerken İngiliz basınını Omicron'un 'gizemli' semptomunu açıkladı.
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Kovid-19 semptomları başlangıçta kuru, sürekli öksürük, yüksek sıcaklık ve tat veya koku alma duyusu kaybını içeriyordu. Ancak Omicron'un semptomlarının tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.
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İngiliz Daily Star gazetesinde yer alan habere göre, Omicron'un ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, hastaların gece terlemesi semptomları bildirdiğini söylediler.
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Omicron ile enfekte olan hastalar bunun dışında burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları gibi semptomlardan şikayetçi.
7EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ

EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?

Doktorlar, aşı olanlarda semptomların daha hafif olduğunu söylüyor. Peki Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?
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İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
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UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.
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UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.
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Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
12İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.
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Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.
14DSÖDEN OMICRON UYARISI

DSÖ'DEN OMICRON UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron koronavirüs varyantının 89 ülkede rapor edildiğini ve bulaş olan bölgelerde vaka sayısının 3 gün içinde ikiye katlandığını söyledi.
15SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

DSÖ'den yapılan açıklamada, Omicron'un yüksek düzeyde bağışıklığa sahip ülkelerde hızla yayıldığını, ancak bunun virüsün bağışıklıktan kaçma yeteneğinden mi, yüksek bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının henüz belirsiz olduğunu söyledi.
16OMİCRON HALA BİR GİZEM

OMİCRON HALA BİR GİZEM

DSÖ, Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirledi. Varyantın neden olduğu hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere hakkında hala pek çok şey gizemini koruyor.
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Yapılan açıklamada “Aşıların Omicron üzerindeki etkisi ile ilgili hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok” denildi.
18HASTANELER İÇİN UYARI

HASTANELER İÇİN UYARI

DSÖ, vakaların bu kadar hızlı artmasıyla bazı ülkelerin hastanelerinde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda da uyardı.
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