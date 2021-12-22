Son dakika: Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Dünyanın umutla beklediği tarihi açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dört sürpriz daha geliyorDört sürpriz daha geliyor#Faiz
Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıUğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı#Kovid Aşısı
Tahir Karapınar derken bu akşam sürpriz isim İlk 11 değişiyor...Tahir Karapınar derken bu akşam sürpriz isim! İlk 11 değişiyor...#Fenerbahçe
Son dakika... Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladıSon dakika... Merkez Bankası, günlük dolar alış kurunu açıkladı#Merkez Bankası
İşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacakİşte yeni sistemin ayrıntıları: TL böyle korunacak!#Dövize Endeksli Türk Lirası Mevduatı
Sosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TLye karşı yapılmış haince bir saldırıdırSosyal medyadaki asılsız paylaşımlar... TL'ye karşı yapılmış haince bir saldırıdır#Hazine Ve Maliye Bakanı
Ekonomide güven arttırıcı önlemler sürecekEkonomide güven arttırıcı önlemler sürecek#Faiz
Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mıAranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?#Durmuş Yılmaz
Bu kez dalga değil tsunami geliyor dedi ve yılbaşına dikkat çekti: Uzak durun'Bu kez dalga değil tsunami geliyor' dedi ve yılbaşına dikkat çekti: Uzak durun#Koronavirüs
Usta sanatçı Sezai Aydına vedaUsta sanatçı Sezai Aydın'a veda#Sezai Aydın
Ceren Damar davasında avukatın skandal sözleri için kararCeren Damar davasında avukatın skandal sözleri için karar#Ceren Damar
Pasaportunu satan ABDli diplomat... İstanbul Havalimanında suçüstü yakalandılarPasaportunu satan ABD'li diplomat... İstanbul Havalimanı'nda suçüstü yakalandılar #İstanbul Havalimanı
Akılalmaz tehdit, Avrupa ayağa kalktı: Başına silahı dayayacağızAkılalmaz tehdit, Avrupa ayağa kalktı: Başına silahı dayayacağız!#Dmitry Kiselyov
Yaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiyenin onu tanıyacağından habersizYaş 5-6... Mevsim ilkbahar-yaz... Yıllar sonra Türkiye'nin onu tanıyacağından habersiz!#Sevcan Orhan
2015te koronayı bilmişti... Gatesten flaş Omicron tahmini2015'te koronayı bilmişti... Gates'ten flaş Omicron tahmini#Omicron
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Dünyanın umutla beklediği tarihi açıkladı

#Omicron#Bill Gates#Koronavirüs
Son dakika: Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Dünyanın umutla beklediği tarihi açıkladı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Dünyayı Kovid-19 benzeri bir salgına karşı uyaran ve haklı çıkan Bill Gates'ten varyant ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Haberin Devamı

Kısa sürede dünyanın bir numaralı ortak gündemi haline gelen Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar sürerken Bill Gates'ten konu ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gates, tatil planlarının çoğunu iptal ettiğini ve zorlu birkaç ay için hazır olduğunu söyledi.

'Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz' diyen Gates, Omicron'un çok hızlı yayıldığı için mevcut pandemi dalgasının gelecek yılın Mart ayına kadar sona ereceğine inandığının altını çizdi.

Gates paylaşımında 'Bu birkaç ay kötü olabilir ama yine de doğru adımları atarsak pandeminin 2022'de bitebileceğine inanıyorum' ifadesine yer verdi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıSon dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladıHaberi görüntüle

'Omicron tarihteki tüm virüslerden daha hızlı yayılıyor. Yakında dünyanın her ülkesinde olacak' diyen Gates sözlerine şöyle devam etti;

'En önemli soru Omicron'un sizi ne kadar hasta ettiği. Daha fazlasını öğrenene kadar onu ciddiye almalıyız. Delta'nın yarısı kadar bile şiddetli olsa çok bulaşıcı olduğu için şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalgaya neden olabilir.'

Haberin Devamı

Maske takmaya devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Gates, 'takviye dozlarınızı olun' çağrısında bulundu.

Gözden Kaçmasın

Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyorKorkutan araştırma sonucu: Koronavirüs, özellikle erkek bebekler için risk taşıyor!Haberi görüntüle

PANDEMİYİ BİLMİŞTİ!

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

ABD'DE BASKIN TÜR OLDU

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce ABD'de görülen Omicron ülkedeki baskın tür haline geldi.

Son dakika: Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Dünyanın umutla beklediği tarihi açıkladı

Dün, ülkedeki son duruma ait verileri paylaşan Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Omicron'un ABD'deki baskın varyant olduğunu duyurdu.

Yayınlanan raporda yeni bulaşların yüzde 73.2'si Omicron, yüzde 26.6'sının ise Delta olduğu bilgisi yer aldı.

Başka bir deyişle son dönemde ABD'de virüse yakalanan her 4 kişiden 3'ü Omicron varyantı ile enfekte oldu.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladıSon dakika: İşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı!Haberi görüntüle

89 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

DSÖ tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Omicron mutasyonunun 89 ülkede tespit edildiği aktarılmış, yerel bulaşın olduğu bölgelerde Omicron vakalarının 1,5 ila 3 gün içinde ikiye katlandığı ifade edilmişti.

Haberin Devamı

DSÖ, Omicron'un yüksek düzeyde toplum bağışıklığı olan ülkelerde hızla yayıldığına dikkat çekerek, bu durumun virüsün bağışıklıktan kaçma kabiliyetinden mi, doğal olarak artan bulaşıcılığından mı, yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu ifade etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omicron#Bill Gates#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Üç fay zonunun kesiştiği şehir Uzman uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir’

Üç fay zonunun kesiştiği şehir! Uzman uyardı: '7 büyüklüğünde deprem olabilir’

#Deprem
AFP seçti...İşte 2021e damga vuran kareler

AFP seçti...İşte 2021'e damga vuran kareler

#2021
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz