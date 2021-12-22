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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı
GeriDünya Son dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22 Aralık 2021 - 07:47 | 

Son dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı

Dünya haftalardır Omicron'u ve aşıların geleceğini konuşuyor... Pfizer koronavirüs aşısının arkasındaki BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in uyarıları sonrası planlar değişti. İşte dünyanın konuştuğu yeni karar...

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Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu sıklıkla dile getirilirken aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği de gelen bilgiler arasında.
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Bilim dünyası haftalardır bu sorulara kesin bir yanıt verebilmek için zamana karşı yarış verirken konu ile ilgili BioNTech kurucusu Prof. Uğur Şahin'den flaş açıklamalar gelmişti.
3UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI

UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI

Şahin, ​​İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen ön verilerin üçüncü dozdan sonra yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila yüzde 40 civarında bir etkinlik önerdiğinin altını açıklamış ve ok konuşulan bir uyarıda bulunmuştu.
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3. dozun koruyuculuğunun düştüğünü gösteren araştırmalar olduğu hatırlatılınca 'Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak, bu çok muhtemel' diyen Şahin, 3 kez aşılanmış kişilerin bile hastalığı bulaştırabileceğinin altını çizmişti.
5İLK ADIMI İSRAİL ATTI

İLK ADIMI İSRAİL ATTI

Şahin'in bu açıklamalarının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken İsrail'den flaş bir hamle geldi. İsrail 4. doz kararı aldı.
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İsrail Sağlık Bakanlığı Panelinde Omicron ile mücadele kapsamında 60 yaş üzeri kişilere 4. doz aşının yapılması tavsiyesi çıktı. Başbakan Naftali Bennett tavsiyeyi 'Dünyaya yayılan Omicron dalgasının üstesinden gelmemize yardımcı olacak harika bir haber' şeklinde yorumladı.
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Dördüncü doz kararı, İsrail'in Omicron varyantıyla bağlantılı ilk ölümünü bildirdiği gün geldi.
8BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz Mirror gazetesinin 'Omicron'un beş yeni semptomu ve yeni varyantın orijinal virüsten farkı' başlıklı haberine göre, yeni varyantta dikkat edilmesi gereken 5 semptom şöyle...
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Boğaz ağrısının aksine boğazda kaşıntı hissi
kuru öksürük
Aşırı yorgunluk
Hafif kas ağrıları
Gece terlemeleri
10OMICRONU KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

OMICRON'U KEŞFEDEN DOKTOR AÇIKLAMIŞTI

Uzmanlar bir süredir bu semptomlardan en belirgin olanının 'boğazda kaşıntı hissi' olduğunun altını çiziyor.
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Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.
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Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirten Coetzee, 'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' demişti.
13HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR

HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?

Doktorlar, aşı olanlarda semptomların daha hafif olduğunu söylüyor. Peki Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?
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İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.
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UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.
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UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.
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