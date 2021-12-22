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Son dakika: Uğur Şahin uyarmıştı... Aşıda yeni dönem resmen başladı
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan diğer ülkelere yayılan Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğu sıklıkla dile getirilirken aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği de gelen bilgiler arasında.
UĞUR ŞAHİN UYARMIŞTI
Şahin, İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen ön verilerin üçüncü dozdan sonra yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila yüzde 40 civarında bir etkinlik önerdiğinin altını açıklamış ve ok konuşulan bir uyarıda bulunmuştu.
İLK ADIMI İSRAİL ATTI
Şahin'in bu açıklamalarının üzerinden henüz birkaç gün geçmişken İsrail'den flaş bir hamle geldi. İsrail 4. doz kararı aldı.
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Dr Angelique Coetzee de bu duruma dikkat çekmiş ve diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunun altını çizmişti.
HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Doktorlar, aşı olanlarda semptomların daha hafif olduğunu söylüyor. Peki Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?
UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.