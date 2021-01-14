Son dakika...DSÖ ekibi aylar süren bekleyişin ardından nihayet Vuhan’a vardı…

Çin’in devlet yayın kuruluşunun İngilizce yayın yapan kanalı, ekibin Vuhan Havalimanı’na iniş görüntülerini paylaştı.

Bir süredir Çin’in ekibin girişine izin vermediği haberleri basına yansıyordu.

Bilim insanları yaklaşık bir ay şehirde kalarak salgının çıkış sebeplerini araştıracak.



10 bilim insanının bölgedeki bilimsel araştırma enstitülerinin ve hastanelerin yetkilileri ile görüşeceği aktarıldı. Araştırma ekibinin Vuhan deniz ürünleri pazarında da detaylı incelemeler yapacağı belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde DSÖ, Pekin yönetimini ‘bilimsel araştırmalarının önünü kesmekle’ itham etmişti.

Pekin yönetimi salgının kaynağının Vuhan şehri olmadığını vurgulamıştı.



DSÖ ekibinin çalışmalarına başlamadan önce 2 hafta boyunca karantinada kalacağı bildirildi.



VİZE PROBLEMİ YAŞANMIŞTI



DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, koronavirüsün kökenini araştırmak için Çin’e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin "Çinli yetkililerin Çin’e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik.



Ekibin iki üyesinin (Çin’e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı." ifadesini kullanmıştı.



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