Son dakika: Çin'den salgının kaynağını araştırmak isteyen DSÖ uzmanlarına vize engeli

DSÖ Başkanı, uzmanların henüz izin almadıklarını Pekin yönetiminin tutumunun 'hayal kırıklığına uğrattığını' söyledi.



DSÖ uzmanlarından oluşan 10 kişilik bir ekibin koronavirüsün kaynağını araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi bekleniyor. Bilim çevrelerinde koronavirüsün kaynağı hakkında henüz biz uzlaşıya varılmış değil.



Çin virüsün kökenini gizlemek ve virüsle ilgili kendi hikayesini uluslararası kamuoyuna dayatmakla suçlanıyor.



Tartışmalar koronavirüsün 2019'un sonunda ortaya çıktığına inanılan ülkede, virüsün kaynağını örtbas etme şüphelerinin arttığı bir dönemde ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü başkanı, Çinli yetkililerin uzman ekibinin gelişi için izinleri kesinleştirmemesinden dolayı 'hayal kırıklığına uğradığını' söyledi.

Salgının başlamasından bir yıl sonra, DSÖ uzmanları salgının kaynağını araştırmak üzere Çin’de olacaktı.

DSÖ, Çin'in uzmanlarının ziyaretine izin verdiğini ve bu hafta 10 kişilik bir ekibin gelmesi beklendiğini söyledi ancak çoğu yolu çıkmadan önce çeşitli engellerle karşılaştıklarını ve Pekin'in henüz giriş izni vermediğini söyledi.

DSÖ acil durum direktörü Michael Ryan Salı günü, sorunun vize izinlerinin olmaması olduğunu söyleyerek, bunun 'çok çabuk çözülebilecek lojistik ve bürokratik bir sorun' olmasını umduğunu ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası bilim ekibinin üyelerinin DSÖ ile Çin hükümeti arasındaki bir anlaşmanın parçası olarak son 24 saat içinde kendi ülkelerinden Çin'e gitmeye başladığını söyledi.

Salı günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, 'Bugün Çinli yetkililerin ekibin Çin'e gelmesi için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik' dedi.



AVUSTRALYA BİLİM HEYETİNİN ÜLKEYE GİRİŞLERİNE İZİN VERİLMESİNİ İSTEDİ

The Guardian gazetesinin haberine göre, Avustralya Dışişleri akanı Marise Payne, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekiplerinin Çin'e alınmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Payne, DSÖ bilim ekibinin Çin'e seyahati için gerekli izinlerin gecikmeden verilebilmesini umduğunu söyledi.

Avustralya'nın Kovid-19 kökenleri ve buna verilen yanıtlar konusunda tutarlı şekilde şeffaflık arayışında olduğunu vurgulayan Payne, salgına dair Çin'de elde edilebilecek bulguları dört gözle beklediklerini kaydetti.

Payne, salgının kaynağına yönelik araştırmalarda iş birliğinin önemine dikkati çekerek, uluslararası iş birliği ve ortaklıkların sonraki salgınlarla mücadelede küresel becerileri en üst düzeye çıkaracağına işaret etti.



PEKİN'DEN AÇIKLAMA



Pekin yönetimi, uzmanların ülkeye gelmesinin önündeki tek engelin 'vize engeli olmadığını' belirtti.



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying tarafından yapılan açıklamada, 'ülkeye gelecek uzman ekibin ziyaretinin belirli bir tarih ve belirli bir düzenleme içinde gerçekleşmesi için' görüşmelerin sürdürüldüğü ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkesinin DSÖ uzmanlarının Çin'e gelerek Kovid-19'un kaynağını soruşturması konusunda iş birliği yaptığını ve yakın iletişimi sürdürdüklerini söyledi.



Ülkesinin bir yandan tüm gücüyle kendi içinde salgını önlemeye çalıştığını diğer yandan gelecek uzmanlar için hazırlıkların hızlandırıldığını belirten Hua, uzmanlara soruşturma konusunda en iyi imkanları oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.



Hua, "DSÖ bu konuda çok net. Öyle ki virüsün kaynağı konusu çok karmaşık. Uluslararası uzmanların Çin'e gelerek sorunsuz çalışma yürütmesi için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi, somut düzenlememelerin yapılması gerekiyor. Tüm bunlara ilişkin iki taraf karşılıklı istişareler yürütüyor." ifadesini kullandı.





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