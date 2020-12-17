Son dakika...Salgının kaynağını araştırmaya gidiyorlar

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki uluslararası bir ekibin salgına yol açan virüsü araştırmak üzere Ocak ayının ilk haftasında Çin'e gitmesi bekleniyor.



Sağlık Bakanları, Mayıs ayında DSÖ’ye virüsün kaynağını ve tür engelini nasıl aştığını belirlemesi çağrısında bulunmuştu.



DSÖ liderliğinde 12-15 uluslararası uzmandan oluşan bir ekibin, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları incelemek ve çalışmalar yapmak için salgının merkezi Wuhan'a gitmeye hazırlanıyor.



Ekibin Danimarkalı üyesi Thea Fischer yaptığı açıklamada, ekibin Çin’de iki haftalık karantina süreside dahil olmak üzere 6 haftalık bir görev için "yılbaşından hemen sonra" yola çıkacağını ifade etti.



Fischer, “Şartnameye göre 1. aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması gerekiyordu ve bazı sonuçlar almalıyız. Çin'e geldiğimizde aldığımız şey bu olursa harika olur. O zaman biz zaten 2.aşamadayız”dedi.



Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (OIE) bir uzman olan Keith Hamilton dün yaptığı açıklamada, "Misyonun çok yakında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.



DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç ise yaptığı açıklamada, uluslararası ekibin mümkün olan en kısa sürede Çin'e gitmek için lojistik düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirterek, “Ekibin Ocak ayında seyahat etmesini umuyoruz" dedi.



DSÖ'nün yürütme kurulunun 18 Ocak'ta açılması öncesinde Ocak ayı başlarında ayrılmasının beklenirken, Çin ve DSÖ üzerinde güçlü bir baskı olduğu öne sürüldü.



Çin ise geçtiğimiz günlerde, virüsün Wuhan'da keşfedilmeden önce yurtdışında var olduğunu öne sürerek, virüsün geçen yıl ithal dondurulmuş gıda ambalajları Avrupa'da dolaştığını iddia eden bilimsel makalelere atıfta bulunmuştu.