Son dakika... ABD'de Başkan Trump'ın görevden alınması görüşülüyor, gelen görüntüler şoke etti

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ABD'de Başkan Trump'ın azledilmesinin görüşüleceği Temsilciler Meclisi oturumunun başladığı bildirildi. Başkent'te geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Başkent Washington’a yaklaşık 15.000 askeri konuşlandırıldı.

Savunma bakanlığı yetkililerinden Ryan McCarthy, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Binası çevresinde güvenlikten sorumlu olacağını söyledi.

McCarthy, kongre binasının etrafına konuşlandırılacak askerlerin ağır silah taşıyacağını ve ciddi önlemler alacaklarını söyledi. McCarthy'nin kararı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile fikir alışverişinde bulunarak aldıklarını belirtti.

Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin yapacağı iddia edilen protestolardan derinden endişe duyduklarını söyledi. Yetkililer, bazıları silahlı olacaklarını söyleyen ve çoğu Trump'ın destekçilerinden oluşan yaklaşık 16 grubun Washington'da protestolar düzenlemek için harekete geçeceği istihbaratı aldıklarını aktardı.

Trump destekçilerinin 6 Ocak günü Kongre'yi basmalarının ardından, Başkan Trump'ın 'isyana teşvik' gerekçesiyle koltuğu bırakması çağrıları gün geçtikçe artıyor. 3 Kasım'da yapıan seçimi kaybeden Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump, 20 Ocak'taki tevir teslim töreniyle koltuğunu Demokratların adayı seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek. Ancak yaşanan olayların Trump'ın kışkırtmasıyla meydana geldiğini düşünenler, Başkan'ın 20 Ocak'tan önce koltuğu yardımcısı Mike Pence'e bırakması gerektiğini söylüyor. Bu isimlerin arasında Temsilciler Meclisi Başkanı, Demokrat Nancy Pelosi de var. Başkanın görev süresi dolmadan koltuğu bırakması için atılacak bazı adımlar var. Ancak devir teslim törenine iki haftadan az bir süre kala bunlar pek mümkün görünmüyor.

ANAYASADA YAPILAN 25.DEĞİŞİKLİK

Demokrat Parti'nin en üst düzeyindeki isimler, Temsilciler Meclisi Başkanı ve çoğunluğu bugüne kadar Cumhuriyetçilerde olan Senato'nun Azınlık Lideri, yani Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer, Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence'i arayarak Kabine ile birlikte harekete geçmesini ve "İsyana teşviki" gerekçe göstererek Trump'ı görevden almasını talep etti.

Bunun için Pence'in Anayasada yapılan 25. değişiklikteki maddeyi uygulamaya sokması gerekiyor.

PEKİ NEDİR BU MADDE?

Söz konusu madde bir başkanın, örneğin fiziksel ya da mental bir hastalıktan dolayı, görevini yapacak yeterliliğini kaybetmesi ve görevlerini yerine getirememesi üzerine görevi bırakmasına ve başkan yardımcısının vekaleten başkanlık görevini devralmasına izin veriyor.

Maddenin dördüncü bölümünde, başkanın yeterliliğini kaybetmesine başkan yardımcısının ve kabine üyelerinin çoğunluğunun birlikte karar verebileceği yazılıyor.