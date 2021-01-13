ABD Kongre binasında yemin töreni alarmı, Savunma Bakanlığı Başkan Donald Trump taraftarlarının açıklamalarının ardından teyakkuza geçti...

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Savunma bakanlığı yetkililerinden Ryan McCarthy Joe Biden'ın yemin töreni hazırlıkları kapsamında, Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre Binası çevresinde güvenlikten sorumlu olacağını söyledi. Başkent Washington’a yaklaşık 15.000 askerin konuşlandırılması bekleniyor.

McCarthy, kongre binasının etrafına konuşlandırılacak askerlerin ağır silah taşıyacağını ve ciddi önlemler alacaklarını söyledi.

McCarthy'nin kararı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile fikir alışverişinde bulunarak aldıklarını belirtti.



Pentagon yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin yapacağı iddia edilen protestolardan derinden endişe duyduklarını söyledi. Yetkililer, bazıları silahlı olacaklarını söyleyen ve çoğu Trump'ın destekçilerinden oluşan yaklaşık 16 grubun Washington'da protestolar düzenlemek için harekete geçeceği istihbaratı aldıklarını aktardı.



Pentagon yetkililerinin tek endişe kaynağı göstericiler değil, yetkililer intihar drone’u saldırısı yapılacağından şüphe ediyorlar. Yetkililer ABD’de birçok kişinin bireysel silaha sahip olduğunu ve bu silahlardan bazılarının Biden’ın yemin törenini provoke etmek kullanılabileceğine dikkat çekti.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, pazar günü Trump'dan, yemin töreninde güvenliği artırmak için ek fon talep etmişti.

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