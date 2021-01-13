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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.01.2021 - 01:06 | Son Güncelleme:

Kongre baskını sonrası ABD Ordusu'ndan sıradışı genelge! Anayasa ve Biden mesajı

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Kongre baskını sonrası ABD Ordusu'ndan sıradışı genelge! Anayasa ve Biden mesajı
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miley ve kuvvet komutanlarından oluşan tüm Genelkurmay, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınını kınadı ve ordu personeline Anayasa'yı koruma ve aşırılıkçılığı reddetme noktasındaki zorunluluklarını hatırlattı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yayınlanan genelgede, "Kongre binasının içinde hukukun üstünlüğü ile tutarlı olmayan eylemlere tanıklık ettik. İfade ve toplanma özgürlüğü, kimseye şiddete başvurma, kargaşa ve isyan çıkarma hakkı vermez" ifadeleri yer aldı. CNN'in haberine göre; genelgede, "Seçilmiş Başkan Biden, göreve başlayacak ve 46'ncı Başkomutanımız olacaktır" yazıldı.

"ANAYASA'YI SAVUNUYOR VE KORUYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: "Ordu üyeleri olarak Milletin değerleri ve ideallerini kapsamak durumundayız. Anayasa'yı savunuyoruz ve koruyoruz. Anayasal süreci sekteye uğratacak her hamle, sadece geleneklerimize, değerlerimize ve yeminlerimize değil, aynı zamanda yasalara da aykırıdır."

Kongre baskını sonrası ABD Ordusundan sıradışı genelge Anayasa ve Biden mesajı


Genelgede imzası bulunan komutanlar şöyle:

Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John E. Hyten, Kara Kuvvetleri Komutanı General James C. McConville, Deniz Piyade Kuvvetleri Komutanı General David H. Berger, Donanma Komutanı Amiral Michael M. Gilday, Hava Kuvvetleri Komutanı General Charles Q. Brown JR, Uzay Kuvvetleri Komutanı John W. Raymond ve Ulusal Muhafız Bürosu Komutanı General Daniel R. Hokanson



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