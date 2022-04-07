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Savaşın karanlık yüzü! Ukraynalı kadınlar korkudan saçlarını kesiyor...

#Ukrayna Savaşı#Tecavüz#Ukrayna
Savaşın karanlık yüzü Ukraynalı kadınlar korkudan saçlarını kesiyor...

Rus askerlerinin Ukrayna'da tecavüzü 'savaş aracı' olarak kullandığı iddiaları ve peş peşe gelen taciz haberleri üzerine Ukraynalı kadınlar Rus askerlerine 'daha az çekici' görünmek için saçlarını kesmeye başladı.

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Ukrayna savaşında 43. güne girilirken bölgeden kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Dünya 410 sivilin katledildiği Buça'yı konuşurken Rus askerleri ile ilgili taciz, tecavüz ve yağma iddiaları neredeyse her gün gazete manşetlerinde yer alıyor.

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15 VE 16 YAŞINDAKİ 2 KIZ KARDEŞE TECAVÜZ EDİLDİ İDDİASI

ITV'ye konuşan Ivankiv Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Beschastna, Rus askerlerinin Kiev dışındaki küçük bir köyde 15 ve 16 yaşlarındaki iki genç kız kardeşe tecavüz ettiğini açıklarken bunun sadece bir örnek olduğunu ve Kiev çevresinin böyle korku hikayeleri ile dolu olduğunu belirtti.

Ivankiv kenti savaşın başlamasından sadece iki gün sonra Rus birliklerinin eline geçtikten 35 gün sonra 31 Mart'ta kurtarıldı.

KORKUDAN SAÇLARINI KESİYORLAR

Ukraynalı Milletvekili Maria Mezentseva, Rus askerlerinin uyguladığı kötü muamele ve tecavüz vakaları için soruşturma açıldığını duyururken çaresiz Ukrayna kadınları kendi önlemlerini almaya başladı.

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Rus askerlerinin kadınları saçlarından sürükleyerek bodrum katlarına çektiklerini anlatan Belediye Başkan Yardımcısı Beschastna, Ukraynalı kadınların Rus askerlerine "daha az çekici" görünmek için saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Savaşın karanlık yüzü Ukraynalı kadınlar korkudan saçlarını kesiyor...

EVİNDEN ÇIKAMAYAN YAŞLI KADINLARA TECAVÜZ ETTİLER

Ukrayna parlamentosu üyesi Lesia Vasylenko, “Kadınların toplu tecavüze uğradığına dair ihbarlar aldık. Bu kadınlar ise genellikle dışarı çıkamayan, yaşlı vatandaşlar… Bu kadınların çoğu tecavüz şiddetinden sonra ya öldürüldü ya da kendi canına kıydı” sözleriyle tecavüz mağduru kadın sayısının sanılandan çok daha fazla olduğunu öne sürmüştü.

Savaşın karanlık yüzü Ukraynalı kadınlar korkudan saçlarını kesiyor...

Buça'da yaşanan yıkım böyle görüntülendi

ERKEKLERİ ÇIRILÇIPLAK SOYUP İNFAZ ETTİLER

Öte yandan yaşanan sivil katliam sonrası gözlerin çevrildiği Buça'dan korkunç hikayeler gelmeye devam ediyor. Sokakların adeta kömürleşmiş bedenlerle dolu olduğu Buça'da 50 yaşın altındaki erkeklerin çırılçıplak soyulup, bağlanıp daha sonra infaz edildiği iddia edildi.

ZELENSKİ: ELİMİZDE KANITLAR VAR

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Buça'da öldürülen sivillerin korkunç işkencelere maruz kaldığını, ellerinde uydu görüntüleri olduğunu, iddiaların hepsinin kanıtlanacağını duyurmuştu.

Moskova'nın büyükelçisi ise Zelenski'nin iddialarını reddederek "Asılsız suçlamalar... Hiçbir görgü tanığı tarafından doğrulanmadı" demişti.

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