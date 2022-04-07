Ukrayna Rus birliklerini 'cehennem silahı' ile vurdu!

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in istediği gibi gitmedi.

24 Şubat'ta başlayan savaşta binlerce asker kaybettiği belirtilen Rusya, pek çok kritik bölgeden geri çekilmiş durumda.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine karşı direnişi sürerken Odesa bölgesi sözcüsü Sergei Bratchuk'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

RUSLARI KENDİ SİLAHLARI İLE VURDULAR

‘Cehennem silahı’ olarak da anılan Rus yapımı TOS-1A çok namlulu ağır roketatar sistemlerini ele geçen Ukrayna birlikleri bu silahı Ruslara karşı kullandı.

Ukrayna askerleri iddialarını kanıtlamak için sıklıkla ele geçirilen Rus silahlarının önünde poz verip bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor.

Bratchuk, Ukrayna güçlerinin söz konusu silahı İzyum yakınlarındaki Rus birliklerine karşı kullandığını belirtti.

Söz konusu silah daha önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki başarısız ilerleme sırasında Rus zırhlı konvoylarının arasında görülmüştü.

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Bu haftanın başlarında, ele geçirilen bir TOS-1A birimiyle poz veren Ukraynalı askerleri gösteren bir fotoğraf internette yer almıştı.

SAVAŞIN GİZLİ KAHRAMANLARI

Tanınmış bir Ukraynalı askeri gazeteci olan Yuri Butusov, ülkenin kaybettiğinden daha fazla tank kazandığını iddia ediyor.

'Putin Ukrayna'ya Batı'dan daha fazla askeri donanım sağlıyor' diyen Butusov, Ukraynalıların en az 120 tank da dahil olmak üzere hasarsız veya tamir edilmesi oldukça kolay olan 1000'den fazla askeri teçhizat ele geçirdiğini belirtiyor.

Ele geçirilen Rus ekipmanının önünde poz veren gazeteci, 'Ekipmanların bazılarının küçük onarımlara ihtiyacı var, ancak birçok araç iyi durumda ve askerlerimiz onları alıp götürüyor' diyor.

ATÖLYELER SABAHA KADAR ÇALIŞIYOR

Ukrayna'nın direnişinin gizli kahramanı olarak gösterilen tamirci ordusu ele geçirilen silahları kullanılabilir hale getirmek için tabiri caizse zamana karşı yarış veriyor.

Büyük endüstriyel fabrikalardan küçük araba atölyelerine kadar pek çok tesiste yüzlerce kişinin Rus kuvvetlerinden ele geçirilen askeri teçhizatı onarmak ve yeniden kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcadığı pek çok kişinin ise sabaha kadar çalıştığı belirtiliyor.

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Bu birlikte gönüllü olarak görev alan Kiev'deki bir garaj sahibi olan Oleksandr Fedchecnko, 'Silahları yeniden yapacağız, böylece namlular bizim değil düşman tarafına yönlendirilecek' diyor.