‘Ya terk edin ya ölün!’ Putin’in işgali bitireceği tarih belli oldu

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Rusya’nın Kiev’i ele geçirme planlarının suya düşmesiyle birlikte birliklerinin yönünü Donbass bölgesine çevirdiği bir süredir savaş gündeminin ilk maddesi haline geldi. Uzmanlar Kiev ve çevresindeki şehirlerde yaşanan yıkımların çok daha büyüğünün bu bölgede gerçekleşebileceği konusunda uyarılarda bulunurken Batılı kaynaklar Rus liderin işgalin bitişi için 9 Mayıs tarihini işaret ettiğini açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı da geçen günlerde Rusya’nın tüm askeri kaynağını Donbass’a yönelteceğini; buradaki sivillerin bölgeyi terk etmeleri gerektiğini söyleyerek halkı uyarmıştı.

Donbass'taki Severodonetsk bölgesi... Halk evlerinden ayrılmak zorunda kalacak

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Iryna Vereshchuk, bu kritik uyarıyı yaparken “İnsanların hayatı tehlike altında olacak ve bizim araya girip onları kurtarma şansımız olmayacak. Bu yüzden şimdiden sivillerin bölgeyi terk etmelerini söylüyoruz. Bu artık ölüm kalım meselesi” sözlerini kullandı.

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HALK ŞİMDİDEN AYRILMAYA BAŞLADI

Öte yandan Rusya'nın yeni operasyon başlattığı Ukrayna'nın doğusunda binlerce kişi evlerini terk etmeye başladı. Ukrayna’nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde binlerce kişi, Rusya’nın bölgeye yönelik yeni bir operasyon başlatmasının ardından evlerini terk ederek batıya gitmeye başladı. Görgü tanıkları çatışma bölgelerinde 80 kilometreyi aşan bir trafik yoğunluğu gördüğünü aktarıyor.

Ukrayna’da Rusya’nın hedefindeki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gayday “Burada yaşayan herkese çağrıda bulunuyorum: Hâlâ güvenliyken bölgeyi tahliye edin… Hâlâ otobüsler ve trenler varken bu fırsatı kullanın” dedi.

Ukrayna ordusuna ait tanklar bölgede devriye geziyor

Gayday, Luhansk’ın Rubizhne kasabasının yüzde 60 oranında Rus kontrolüne geçtiğini açıklarken bölgenin eski yöneticilerinden birinin Ruslara bilgi sızdırdığını söyledi.

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VALİDEN KRİTİK UYARI

Gayday Rusya’nın her zaman insani koridorlara izin vermediğini ve ateşkes koşullarına uymadığını da söyledi.

Rus güçlerinin bölgeye doğru ilerlerken “yollarındaki her şeyi yok ettiğini” belirten Gayday, bölgeye ulaşan Rus askerlerinin ise Ukrayna güçlerinin direnişiyle durdurulduğunu aktardı.

Rusya’nın Ukrayna’daki Donetsk ve Luhansk bölgesine girerek burada konuşlanmış büyük Ukrayna ordusu birliklerini yok etmek istediği biliniyor. Rusya aynı zamanda bunu Donetsk ve Luhansk’taki halkı ‘özgürleştirme’ operasyonu olarak adlandırıyor.

Öte yandan Batılı kaynaklar Putin’in işgalin bitişi için seçtiği tarihi ve bunun kritik nedenini açıkladı. Rus liderin generallerine savaşı 9 Mayıs’a kadar bitirmeleri emri verdiği kulislerde konuşulmaya başladı. Peki bu tarih neden önemli? Donbass, Kramatorsk'ta yıkılmış bir okul binası

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PUTİN'İN SEÇTİĞİ TARİHİ ÖNEMLİ

Rusya her yıl 9 Mayıs’ta II. Dünya Savaşı’nın bitişini Kızıl Meydan’da gerçekleşen görkemli bir askeri geçitle kutluyor. Putin’in, Ukrayna savaşını Nazilerle olan savaşa benzettiği; savaş gerekçesi olarak Ukrayna’nın Nazilerden arındırılmasını gösterdiği bilinen bir gerçek. Rus liderin şimdi de 9 Mayıs tarihini işaret ederek II. Dünya Savaşı’na ve Rusya’nın Almanya’yı mağlup edişine gönderme yapmak istediği konuşuluyor.

Bu tarihin özellikle seçildiğine inanan uzmanlar Putin’in Kiev’deki yenilgisini örtmek için savaşın bitiminde övgüyle söz edebileceği ve belirgin bir anlamı olan bir gün seçmesinin akla yatkın olduğunu düşünüyor. Ancak bu konuda generalle yapılan baskının ters bir etki yaratabileceği ve politik motivasyonlarla belirlenen askeri hedeflerin ters tepmeye daha çok yatkın olduğunun altı çiziliyor.

Bölge, 2014'teki savaştan beri yaralarını sarmaya devam ediyor

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Rusya ordusunun 35 ve 36. birlikleri birleşerek Belarus’a çekildi ve yeniden harekete geçmek için hazırlanıyor. Bu birliklerin Kiev ve çevresinden çekilirken geride bıraktığı korkunç görüntüler ise günlerdir dünya gündeminden düşmüyor.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise bu çekilme kararının bizzat Putin tarafından barış görüşmeleri için olumlu bir ortam hazırlanmasına olanak sağlamak için alındığını savunuyor.

Ukrayna tarafı ise bunun Rusya’nın aldığı beklenmedik yenilgi sonrası taktik ve yön değiştirme çabası olduğunu iddia ediyor.

Batılı kaynaklar Rusya’nın Donbass’a yapacağı çıkarmanın henüz bekleme aşamasında olduğunu; gelen görüntüler ve uydu fotoğraflarında yoğun bir Rus birliği izinin olmadığını söylüyor. Putin'in, 9 Mayıs tarihini özel olarak belirlediği düşünülüyor

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UKRAYNA'YI ZORLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Donbass’ın batısındaki Dnipropetrovsk bölgesinde bir yakıt deposuna ve fabrikaya saldıran Rus güçleri Ukrayna ordusunun takviye yapmasını engellemeye çalışıyor.

Mariupol şehrinde de Rusların sebep olduğu yıkım sürüyor. Şehir yetkilileri Rusların bölgedeki krematoryumları sivil cesetlerini yakmak ve savaş suçlarını örtbas etmek için kullandığını söylemişti.

KİMYASAL KORKU

Rus birlikleri Harkiv ve Donetsk’in tam ortasında bulunan Izyum şehrini de ele geçirdi. Rus ordusunun buradan Slavyansk’taki kritik yol ayrımına ilerlemeyi tasarladığı sanılıyor. Bu bölge 2014 yılında bir grup Rus askerin çatışma başlattığı ve Donbass savaşına yol açan yer olarak biliniyor.

Rusyalı yetkililer Ukrayna’nın bu bölgede bir ‘sahte bayrak’ operasyonu düzenleyerek kendi kimyasal üretim tesislerini vurabileceğini söylemişti. Ukrayna ve Batı ise Rusya’nın bu bölgede bir kimyasal saldırı düzenlemesinden korkuyor.

İki taraf da birbirini kimyasal saldırı konusunda suçluyor

30 bin nüfuslu Pervomaisky şehri eski Sovyetler Birliği’nin en büyük klorin (klor gazı) depolama tesisine sahip. Basın organlarına göre burada 120 ton klorin bulunuyor ve buraya zarar gelmesi halinde büyük bir kimyasal felaket yaşanmasından korkuluyor.