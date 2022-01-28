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Şaka gibi karar! Kuzey Kore nükleer silahsızlanma formunu yönetecek

#Kuzey Kore#Birleşmiş Milletler#Nükleer Silahsızlanma
Şaka gibi karar Kuzey Kore nükleer silahsızlanma formunu yönetecek

Kuzey Kore dünyadan gelen tepkilere ve yaptırımların giderek artmasına aldırmadan neredeyse her gün nükleer füze denemeleri yapmayı sürdürürken Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklama deyim yerindeyse infial yarattı. BM'nin yaptığı duyuruya göre Kuzey Kore 'Nükleer Silahsızlanma' formunu yönetecek!

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Kuzey Kore, geçtiğimiz salı günü 2 seyir füzesi denediğini doğrulayarak bin 800 kilometre mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıklamasının ardından dün denenen silahların da taktik güdümlü füze olduğu kaydedildi.

Ocak ayının başından itibaren füze programına hız kazandıran Kuzey Kore, geçtiğimiz salı günü gerçekleştirdiği füze denemelerini doğrulamasının ardından dün gerçekleştirilen silah denemelerini de doğruladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dün gerçekleştirilen füze denemesinde iki taktik güdümlü füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Füze denemelerini bizzat gözlemleyen lider Kim Jong Un'un ise son test atışlarını denetleyip denetlemediğine ilişkin bilgi paylaşılmazken, son füze denemelerinin yaptırımlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Kuzey Kore'nin, ABD'yi müzakere masasına geri getirmeye istekli olduğuna inanılan bir zamanda gelmesinin endişeleri artırdığı belirtildi.

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Pyongyang'ın, salı günü 2 seyir füzesi deneyerek bin 800 kilometre mesafedeki hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtilirken Japon Denizi'nde hedef alınan bir adayı vurmadan önce iki buçuk saatten fazla uçtuğu kaydedilen füzeler için "Uzun menzilli seyir füze sisteminin pratik savaş performansı, ülkenin savaş caydırıcılığını artırmada önemli bir rol oynayacak" ifadeleri kullanıldı.

Şaka gibi karar Kuzey Kore nükleer silahsızlanma formunu yönetecek

PYONGYANG, OCAK AYINDA 6 FÜZE DENEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu ay 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde de demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı.

17 Ocak'ta iki taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. Son olarak dün, Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze daha ateşlediği doğrulanmıştı.

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN AÇIKLAMASI DÜNYAYI ŞOKE ETTİ

Kuzey Kore dünyaya aldırmadan füze denemeleri gerçekleştirirken Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklama ise tam anlamıyla soğuk duş etkisi yaptı. Kim Jong-un'un bir ay içinde 6. füze denemesini gerçekleştirdiği gün gelen açıklamaya göre Kuzey Kore 'nükleer silahsızlanma' konulu bir foruma başkanlık yapacak.

'Silahsızlanma Konferansı' adındaki forumun dönem başkanlığı Kuzey Kore yönetimi tarafından üstlenilecek. Forum 30 Mayıs - 24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Birleşmiş Milletler'in merkezi Cenova'da bulunan bağımsız izleme kuruluşu başkanı Hillel Neuer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un'u bu forumun başkanı yapmak bir seri katili hapishane yönetiminin başına getirmek gibi olacak." diyerek tepkisini dile getirdi.

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Şaka gibi karar Kuzey Kore nükleer silahsızlanma formunu yönetecek

"Bu ülke Birleşmiş Milletler üyesi ülkeleri füzelerle tehdit eden ve kendi halkına korkunç eziyetler yapan bir ülke. Kuzey Kore'deki siyasi hapishane kamplarındaki işkence ve açlık artık neredeyse bir rutin haline gelmiş durumda ve 100 bin kişi dünyadaki en kötü insanı koşullarda yaşamaya mecbur tutuluyor." diyen Hillel Neuer ve izleme kuruluşu BM ve Avrupa ülkeleri elçilerine Kuzey Kore başkanlık ettiği dönemde konferansı terk etme çağrısı yaptı. 

Bu çağrı gayri resmi gibi görünse de durumun ciddiyetini vurgulaması açısından önemli görülüyor. Neuer'e göre bu durum BM'nin güvenilirliğine büyük zarar verecek ve dünyaya yollayacağı mesaj da çok olumsuz olacak.

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Hillel Neuer "BM, ahlaki duruşu belli olan bir kurumdur, Kuzey Kore'nin silah kontrolü konusundaki arzusuna boyun eğemez ve insan hakları ihlali konusunda karnesi bu durumda olan bir ülkeye başkanlık veremez." açıklamasıyla duruşlarının altını net bir şekilde çizdi.

Şaka gibi karar Kuzey Kore nükleer silahsızlanma formunu yönetecek

Kuzey Kore'nin başkanlık yapacağı konferans Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na rapor verecek ve aynı zamanda da BM tarafından 'uluslararası topluluklar içinde silahsızlanma konusundaki tek geniş katılımlı silahsızlanma forumu' olarak adlandırılıyor.

 

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#Kuzey Kore#Birleşmiş Milletler#Nükleer Silahsızlanma

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