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Kuzey Kore atağa kalktı... Bir haftada iki füze ateşlediler

#Kuzey Kore#Balistik Füze#Japonya
Kuzey Kore atağa kalktı... Bir haftada iki füze ateşlediler

Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği bildirildi. Füze denemesi geçen hafta yapılan test fırlatmasından hemen sonra geldi. Kuzey Kore'nin bu tavrı gerek komşu ülkeler gerekse dünya kamuoyu tarafından endişeyle izleniyor.

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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği hipersonik füze denemesi ile uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir fırlatma gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin bu sabah 07.27'de Japon Denizi'ne doğru ateşlendiğini açıkladı. Japonya hükümetinin de doğruladığı son denemenin ardından füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğü ve gemilere ve uçaklara herhangi bir zarar vermediği ifade edildi.

JAPONYA HÜKÜMETİ ALARMA GEÇTİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, tekrarlanan füze denemelerini "üzücü" olarak nitelendirirken, ülkesinin Pyongyang'ın askeri faaliyetlerini yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı. İlgili bakanlara deniz ve havayolu güvenliğini sağlama ve konuyla ilgili detaylı bilgi toplama talimatı veren Kishida, bir acil duruma karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

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Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ise detayların ABD ve diğer paydaş ülkelerle yakın işbirliği içinde incelendiğini ifade etti. Öngörülemez gelişmelerin yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarının altını çizen Kishi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bilgi toplama talimatı verildiğini de sözlerine ekledi.

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Kuzey Kore atağa kalktı... Bir haftada iki füze ateşlediler

KUZEY KORE’NİN FÜZE DENEMELERİ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta yeni bir test gerçekleştiren Kuzey Kore füze denemesini doğrulamış, Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi öncülüğünde geliştirilen yeni bir hipersonik füzenin test edildiği bildirilmişti.

700 kilometre uzaklıktaki hedefin başarı ile vurulduğu kaydedilen haberde, füze denemesine iktidardaki İşçi Partisi ve Ulusal Savunma Bilimleri Akademisi yöneticilerinin de katıldığı vurgulamıştı.

Ayrıca füzede kullanılan yakıt teknolojisinin zorlu kış koşullarında kullanımının da başarı ile test edildiği duyurulmuştu. Pyongyang'ın girişimi başta Güney Kore, Japonya ve ABD olmak üzere uluslararası kamuoyunu alarma geçirmişti.

KITLIK, PANDEMİ, EKONOMİK KRİZ...

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, yeni yıl politikalarını duyurmak için yılın son gününde iktidar partisi toplantısında kürsüye çıkmıştı. Ancak dikkatler liderin söylediklerinden daha çok görüntüsüne odaklandı.37 yaşındaki lider şimdiye kadar hiç görünmediği kadar zayıf görünüyordu...

Ciddi bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya olan ülke son dönemde ayrıca Kovid karantinaları, nükleer silah programı üzerindeki yaptırımlar ve doğal afetlerin neden olduğu karmaşık ekonomik krizlerle boğuşuyor.

 

Kuzey Kore atağa kalktı... Bir haftada iki füze ateşlediler

DİKKAT ÇEKEN YORUM: KİM'İN SON HALİ HALKIN KALBİNİ KIRIYOR

Liderlerinin tam da krizin ortasında gelen son görüntüsü Kuzey Kore halkının odak noktası haline geldi. Devlet televizyonu, Kuzey Kore'nin 25 milyonluk nüfusunun çoğunun ülke çapında açlık ve sistematik baskıyla mücadele etmesine rağmen, Kim'in 'bir deri bir kemik' durumunun halkın kalbini kırdığını iddia etti.

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HÜKÜMET YETKİLİLERİ: ÜLKESİ İÇİN DAHA AZ YİYOR

Kim'in sağlığıyla ilgili son dönemde ortaya atılan bir çok iddianın peşinden gelen görüntü ülkede bir kesimin liderlerinin sağlık sorunları olduğunu düşünmesine yol açtı ancak hükümet yetkilileri Kim'in sağlıklı olduğunu iddia ederek, liderin 'ülkesi için' daha az yediği konusunda ısrar ettiler.

ANALİSTLERE GÖRE BİR TAKTİK

Öte yandan analistler, Kim Jong Un'un bariz kilo kaybının, gıda kıtlığı sırasında 'ülkeye yardım etmek için daha az yeme' çağrısının bir öncüsü olduğunu iddia ediyor. Kim yaptığı 'az yeme' çağrısına ilk kendi uyuyor ve vatandaşların bu konuda şikayet etmesinin önüne geçiyor.

 

Kuzey Kore atağa kalktı... Bir haftada iki füze ateşlediler

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KORKUNÇ BİR GIDA KITLIĞI YAŞANIYOR

Geçen yıl, Kuzey Kore hayati mahsullere zarar veren ve yüzlerce aileyi evsiz bırakan şiddetli bir sel yaşadı. Bu yıl da mahsuller kuraklık ve ardından gelen sel nedeniyle zarar gördü. Ülkede devam eden korkunç gıda kıtlığının, genel kurul toplantısında alınan kararları etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

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