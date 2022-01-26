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HABERLERDünya Haberleri

Kim Jong-un nasÄ±l kilo verdi? Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan ilginç iddia

#Kim Jon Un#Kuzey Kore#Dünya
Kim Jong-un nasÄ±l kilo verdi Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan ilginÃ§ iddia

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un verdiÄŸi kilolar ile ilgili Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan hayli ilginÃ§ bir iddia geldi. Ä°smi aÃ§Ä±klanmayan kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan haberlerde Kim'in menÃ¼sÃ¼ne yer verildi. KÄ±tlÄ±k ile mÃ¼cadele eden Ã¼lkede Kim'in bir dÃ¶nem tÃ¼kettiÄŸi Ã¼rÃ¼nler ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirdi.

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DÃ¼nyanÄ±n en dÄ±ÅŸa kapalÄ± Ã¼lkesinin dÃ¼nyanÄ±n en tartÄ±ÅŸmalÄ± lideri Kim Jong-un, verdiÄŸi kilolar ile gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor.

Devlet televizyonunda yer alan haberlere gÃ¶re, Kim Jong-un, sadece Ã¼Ã§ ay iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 20 kilo verdi. Peki Kuzey Kore'yi demir yumrukla yÃ¶neten Kim bunu nasÄ±l baÅŸardÄ±? Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan bu soruya yanÄ±t geldi.

AdÄ± aÃ§Ä±klanmayan kaynaklara dayandÄ±rÄ±lan haberlere gÃ¶re, Kim, lÃ¼ks Ä°sviÃ§re peyniri, Ä±stakoz ve alkolÃ¼ kesti.

Daily Star'Ä±n haberine gÃ¶re Kim, Ã¼lkedeki sefalete raÄŸmen uzun bir sÃ¼re aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde Ä°sviÃ§re peyniri ve on ÅŸiÅŸe ÅŸarapla yÄ±kanan Ä±stakoz ile besleniyordu. Kaynak bunlarÄ±n sadece atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k olarak hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Kim Jong-un nasÄ±l kilo verdi Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan ilginÃ§ iddia

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GeÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemde Kim'in kardiyovaskÃ¼ler bir operasyon geÃ§irdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kim Jong Un'un bu dÃ¶nemde ortadan kaybolmasÄ± ve uzun sÃ¼re toplum Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmamasÄ± aÄŸÄ±r bir hastalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu, hatta Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylentilerinin Ã§Ä±kmasÄ±na neden olmuÅŸ, yerine kÄ±z kardeÅŸi Kim Yo Jong'un geÃ§eceÄŸi iddia edilmiÅŸti.

KITLIK UYARISINDA BULUNMUÅžTU

Kim Jong-un, geÃ§tiÄŸimiz aylarda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da Ã¼lkedeki gÄ±da durumunun 'endiÅŸe verici' olduÄŸu konusunda uyarÄ±da bulunmuÅŸ ve yetkilileri tarÄ±msal Ã¼retimin artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermiÅŸti. Ãœlkedeki gÄ±da krizi bu olaydan sonra dramatik bir dÃ¼zeyde artmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu olaydan yÄ±llar Ã¶nce, 2017'de yayÄ±nlanan bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) raporu Ã¼lkedeki durumun ciddiyetini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermiÅŸti.

Kim Jong-un nasÄ±l kilo verdi Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndan ilginÃ§ iddia


SÃ¶z konusu raporda Ãœlkedeki her beÅŸ kiÅŸiden ikisinin yetersiz beslendiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti.

KITLIÄžA Ã‡Ã–ZÃœM: AZ YÄ°YÄ°N!

Ã–te yandan Ã¼lkede milyonlarca kiÅŸi gÄ±daya eriÅŸim zorluÄŸu Ã§ekerken hÃ¼kÃ¼met Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ 'az yemek yemekte' bulmuÅŸtu. Kuzey Kore hÃ¼kÃ¼meti, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n 2025 yÄ±lÄ±na kadar daha az yemeleri gerektiÄŸi konusunda uyarmÄ±ÅŸtÄ±.

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HÃ¼kÃ¼met ayrÄ±ca gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±ndan dÄ±ÅŸ faktÃ¶rleri sorumlu tutmuÅŸ ve Ã¼lkeye uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±, doÄŸal afetleri ve kÃ¼resel koronavirÃ¼s pandemisini kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±n ana nedenleri olarak gÃ¶stermiÅŸti.

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