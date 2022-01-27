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Kuzey Kore çıldırdı: Ocak ayında 6’ncı füze denemesini gerçekleştirdiler!

#Kuzey Kore#Füze Denemesi#Japonya
Kuzey Kore çıldırdı: Ocak ayında 6’ncı füze denemesini gerçekleştirdiler

Kuzey Kore'nin, Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze fırlatmasının ardından bu ay başından beri gerçekleştirilen füze denemelerinin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

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Uluslararası toplumun tepkileri ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen füze denemelerine hız kesmeden devam eden Kuzey Kore'nin, yeni bir silah denemesi daha gerçekleştirdiği bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ilki bu sabah 08.00’da olmak üzere ülkenin doğusundaki Hamhung bölgesinden Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni füze ateşlediği ifade edildi.

Kısa menzilli balistik füzeler olduğu tahmin edilen füzelerin yaklaşık 5 dakikalık arayla ateşlenerek 20 kilometre yükseğe ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 190 kilometre yol kat ettiği tespit edilen füzelerin, Japonya'nın dışında denize düştüğünün tahmin edildiği açıklandı.

 

Kuzey Kore çıldırdı: Ocak ayında 6’ncı füze denemesini gerçekleştirdiler

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JAPONYA HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Pyongyang'ın son girişiminin BM kararlarının ihlali olduğunu yineleyerek gelişmeleri "üzücü" olarak nitelendirdi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno ise, hükümetin detaylı bilgi toplamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kuzey Kore'nin ardı ardına gelen silah denemeleri Japonya ve bölgenin güvenliği için ciddi bir sorundur" şeklinde konuştu. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi de, bölgede seyreden uçak ve gemilerin füze denemesinden etkilenmediğini açıkladı.

Kuzey Kore çıldırdı: Ocak ayında 6’ncı füze denemesini gerçekleştirdiler

BİR AYDA 6 FÜZE DENEMESİ

Bu ay 5 ve 11 Ocak tarihlerinde hipersonik füze deneyen Pyongyang 14 Ocak tarihinde ise demir yolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı.

17 Ocak'ta iki taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, son olarak ise 25 Ocak'ta seyir füzelerini test etmişti.

Son deneme, Pyongyang'ın bir ay içinde gerçekleştirdiği 6’ncı silah testi olarak kayıtlara geçti.

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#Kuzey Kore#Füze Denemesi#Japonya

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