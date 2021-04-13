Rusya'dan ABD'ye 'tehdit' gibi yanıt!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Sınıra 80 bine yakın asker yığdığı belirtilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıya cevap veren Moskova, 'ABD, Rusya ve Kırım'dan uzay durmalı, 'kazaların' yaşanma olasılığı bir hayli yüksek' ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere, Ukrayna hava sahasına destek vermek amacı ile Romanya'ya savaş jeti konuşlandırma kararı aldı.

İNGİLTERE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİYOR

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Londra, bölgeye 6 adet 'Typhoon' jeti göndermek için ilk adımı attı.

Rusya devlet televizyonunda ise son gelişmeler ile ilgili 'savaşa ramak kaldı' yorumları yapıldı.

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Donbas bölgesinde 41 bin Kırım'da ise 42 bin Rus askeri bulunuyor.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda bu birliklere 'savaşa hazır olun' emri göndermiş, Rusya Savunma Bakanı ise 'sıfır noktası'ndaki birlikleri denetlemişti.

UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.

Ancak Ukrayna'nın bu çağrısına Moskova'dan olumlu yanıt gelmemiş, Kiev yönetimi Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.

ZELENSKİ'NİN SINIRDA OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERİ! CNN INTERNATIONAL YAYINLADI

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişmişti.

Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaşırken Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabilecek bir alana geliyor ve o anda Ukrayna Devlet Başkanı CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söylüyor. Saniyeler süren o anlarda ekip zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemeyi başarıyor.

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

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