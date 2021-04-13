MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya'dan ABD'ye 'tehdit' gibi yanıt!
GeriDünya Rusya'dan ABD'ye 'tehdit' gibi yanıt!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Rusya'dan ABD'ye 'tehdit' gibi yanıt!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya'dan ABD'ye 'tehdit' gibi yanıt!

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tasniyon düşmüyor. ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıya Rusya'dan yanıt geldi. İngiltere ise Romanya'ya savaş jeti gönderme kararı aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Sınıra 80 bine yakın asker yığdığı belirtilen Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

ABD'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıya cevap veren Moskova, 'ABD, Rusya ve Kırım'dan uzay durmalı, 'kazaların' yaşanma olasılığı bir hayli yüksek' ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiltere, Ukrayna hava sahasına destek vermek amacı ile Romanya'ya savaş jeti konuşlandırma kararı aldı.

Ukrayna bu sözlerle duyurdu... Putin telefonlarına çıkmıyor
Ukrayna bu sözlerle duyurdu... Putin telefonlarına çıkmıyor

İNGİLTERE SAVAŞ UÇAĞI GÖNDERİYOR

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Londra, bölgeye 6 adet 'Typhoon' jeti göndermek için ilk adımı attı.

Rusya devlet televizyonunda ise son gelişmeler ile ilgili  'savaşa ramak kaldı' yorumları yapıldı.

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Donbas bölgesinde 41 bin Kırım'da ise 42 bin Rus askeri bulunuyor.

ABD ve İngiltereden flaş Ukrayna çıkışı
ABD ve İngiltere'den flaş 'Ukrayna' çıkışı

Rusya, geçtiğimiz haftalarda bu birliklere 'savaşa hazır olun' emri göndermiş, Rusya Savunma Bakanı ise 'sıfır noktası'ndaki birlikleri denetlemişti.

UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.

Ancak Ukrayna'nın bu çağrısına Moskova'dan olumlu yanıt gelmemiş, Kiev yönetimi Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıklamıştı.

Rusyadan Ukraynaya yanıt: Şartlarını açıkladı
Rusya'dan Ukrayna'ya yanıt: Şartlarını açıkladı

ZELENSKİ'NİN SINIRDA OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERİ! CNN INTERNATIONAL YAYINLADI

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişmişti.

Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaşırken Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabilecek bir alana geliyor ve o anda Ukrayna Devlet Başkanı CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söylüyor. Saniyeler süren o anlarda ekip zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemeyi başarıyor.

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskinin cephede zor anları
Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin cephede zor anları

DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi