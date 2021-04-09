Sınır krizinde tansiyon düşmüyor! İşte Ukrayna ve Rusya'nın askeri güçleri
Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas krizinde tansiyon düşmüyor! İki ülke de sınıra askeri yığınağa devam ederken NATO ve ABD'de de kriz hakkında peş peşe flaş açıklamalarda bulunuyor. Askeri uzmanlar belgedeki gerilimin bir savaşa neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Global Firepower iki ülkenin askeri gücünü kıyaslayan raporunu yayınladı. İşte Ukrayna ve Rus ordusunun askeri kapasitesi...
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Global Firepower'ın yaptığı derlemeye göre, Rusya, ABD'nin ardından dünyanın en güçlü ikinci ordusuna sahip. Aynı derlemeye göre, Ukrayna ise 25'inci sırada bulunuyor.
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Ukrayna'nın askerlik yapmaya elverişli insan sayısı 15.7 milyonken Rusya'da bu sayı yaklaşık 50 milyon.
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Ukrayna'nın 42'si savaş uçağı olmak üzere 285 hava aracına karşılık Rusya'nın 4 bin 144 hava aracı bulunuyor. Rusya'nın savaş uçağı sayısı ise yaklaşık 800 adet.
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Tank alanında da Rusya'nın Ukrayna karşısında ezici bir üstünlüğü var. Ukrayna'nın yaklaşık 2 bin 500 tankı bulunuyor. Rusya ordusu ise 13 bin tanka ev sahipliği yapıyor.
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Zırhlı araçlar alanında Ukrayna 11 bin 435 araca sahipken Rusya bu alanda da Ukrayna'nın yaklaşık üç katı bir kapasiteye sahip.
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Ukrayna ordusunda aktif personel sayısı 255 bin. Rusya'daki aktif askeri personelin sayısı ise 1 milyon bandında.
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Rezerv kuvvetler konusunda da Rusya, Ukrayna'nın önünde. Ukrayna'nın 900 rezerv gücü bulunurken bu sayı Rusya cephesinde 2 milyon.
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Rusya Federasyonu'nun donanma gücü ise 603 gemiden oluşuyor. Bunlardan bir tanesini uçak gemisi oluştururken, Ukrayna donamasında böyle bir gemi bulunmuyor.
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Donanma tarafında ise aradaki fark bir hayli fazla. Ukrayna Donanması irili ufaklı 25 gemiye ev sahipliği yağıyor.
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Ukrayna Donanması'nda bir tane bile denizaltı bulunmazken, Rusya 64 adet denizaltıya sahip.