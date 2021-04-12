Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin cephede zor anları

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde her gün bir yeni gelişme yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, bugün sınırda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin AGİT yetkililerinin bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Donbas bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

ZELENSKİ'NİN SINIRDA OLAY YARATAN GÖRÜNTÜLERİ! CNN INTERNATIONAL YAYINLADI

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Zelenski'ye CNN International muhabiri Matthew Chance de eşlik etti ve tarihe geçecek anları yakalama şansına erişti.

Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaşırken Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabilecek bir alana geliyor ve o anda Ukrayna Devlet Başkanı CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söylüyor. Saniyeler süren o anlarda ekip zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemeyi başarıyor.

CNN International muhabiri Matthew Chance, cephede bir devlet başkanın bile güvende olmadığını sözlerine ekliyor.

ZELENSKİ'NİN GÖRÜŞME TALEBİNE PUTİN CEVAP VERMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sözcüsü Putin'den sınırda yaşananlar ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıkladı.

Aynı açıklamada Rusya'nın Donbas bölgesinde 40 bin askerinin bulunduğu bilgisine de yer verildi. Sözcü, Zelenskiy'nin bölgedeki krizin çözümü için Paris'te temaslarda bulunacağını da açıkladı.

Rusya geçtiğimiz hafta sınırdaki birliklerini teyakkuza geçirmişti. Bu kararın ardınsan Rusya Savunma Bakanı bölgedeki birlikleri denetleyerek sınırın 'sıfır' noktasından adeta gözdağı vermişti.

RUSYA KRİTERLERİNİ DUYURDU

Dün Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.

Ukrayna'nın bu çağrısına cevap veren Kremlin, barış görüşmeleri için kriterlerini duyurmuştu.

Buna göre, Rusya, yeni bir barış görüşmesi için öncelikle Minsk Barış Görüşmeleri'nde belirlenen bazı maddelerin yerine getirilmesini istedi.

Kremlin, bunun yapılması halinde yeni bir barış görüşmesi için yeşil ışık yakacaklarının altını çizdi.

Görünen o ki Rusya'nın dün kamuoyu ile paylaştığı bu kriterlerden taviz vermeye niyeti yok. Zira Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın diyalog çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini duyurdu.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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