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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Ukrayna bu sözlerle duyurdu... Putin telefonlarına çıkmıyor

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Ukrayna bu sözlerle duyurdu... Putin telefonlarına çıkmıyor

Rusya'nın, askerlerini Ukrayna sınırına sevk etmesiyle başlayan gerginlik sürerken, Kiev'den bir son dakika açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Putin'in Zelenskiy'nin telefonlarına yanıt vermediği duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor.

Dün Kiev yönetiminden tansiyonu düşürecek açıklamalar gelmiş, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, Moskova'ya mesaj göndererek, 'Savaş olmayacak. Provokasyonlara karşılık verme niyetimiz yok' demişti.

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Ukrayna'nın bu çağrısına cevap veren Kremlin, barış görüşmeleri için kriterlerini duyurmuştu.

Buna göre, Rusya, yeni bir barış görüşmesi için öncelikle Minsk Barış Görüşmeleri'nde belirlenen bazı maddelerin yerine getirilmesini istedi.

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Kremlin, bunun yapılması halinde yeni bir barış görüşmesi için yeşil ışık yakacaklarının altını çizdi.

Görünen o ki Rusya'nın dün kamuoyu ile paylaştığı bu kriterlerden taviz vermeye niyeti yok. Zira Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın diyalog çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini duyurdu.

'PUTİN HENÜZ CEVAP VERMEDİ'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sözcüsü ise Putin'den konu ile ilgili görüşme talebinde bulunulduğu ancak bu teklif için hala bir geri dönüş alamadıklarını açıkladı.

Aynı açıklamada Rusya'nın Donbas bölgesinde 40 bin askerinin bulunduğu bilgisine de yer verildi.

Sözcü, Zelenskiy'nin bölgedeki krizin çözümü için Paris'te temaslarda bulunacağını da açıkladı. 

Rusya geçtiğimiz hafta sınırdaki birliklerini teyakkuza geçirmişti. Bu kararın ardınsan Rusya Savunma Bakanı bölgedeki birlikleri denetleyerek sınırın 'sıfır' noktasından adeta gözdağı vermişti.

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DONBAS NEDEN ÖNEMLİ?

Donbas bölgesi, Zengin kömür rezervlerine sahip. Ukrayna ve Rusya için oldukça önemli. Ukrayna, ekonomik olarak bölgeden gelir elde ederken, Rusya da Rus kökenlilerin çoğunluğu oluşturduğu bölgeyle yakından ilgileniyor.

100 milyon ton kömür rezervi ile Avrupa’nın 4. büyük maden bölgesi olan Donbas, Ukrayna topraklarının sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Halkın yüzde 10'u burada yaşıyor. Gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yüzde 20'sini bu bölge sağlıyor.

Ukrayna'nın ihracatının dörtte biri de yine bu bölgeden gerçekleştiriliyor. Donbas bölgesi ayrıca her iki sınırda da ağır sanayi kompleksleri ve madencilik sektörünün yoğunlaştığı önemli bir merkez olarak biliniyor.

 

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