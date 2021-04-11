Rusya'dan Ukrayna'ya yanıt: Şartlarını açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde açıklamalar peş peşe geldi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici Olarak İşgal Altındaki Bölgelerden Sorumlu Bakan Oleksiy Reznikov, Ukrayna’nın bölgede barış için çaba sarf ettiğini, 'Rusya’nın provokasyonlarına' karşılık verme niyeti olmadığını söyledi.

'TOPLUMDA PANİK YARATILMAK İSTENİYOR'

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Reznikov, bölgede yaşananları, hibrit savaşın parçası olan bilgi savaşı olarak nitelendirdi. Gerginliğin artırılmasıyla toplumda panik havası yaratılmasının amaçlandığı iddia eden Reznikov, “Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna’nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok, ama güçlü bir orduya sahibiz. Kuzey komşumuzdan saldırıya uğramamıza yol açacak bir karşılık ya da şans vermeye yönelik hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz” dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada ise 'Ukrayna ile savaş ihtimalinin ortaya çıkmasına kimse izin vermeyecek' ifadesine yer verildi.

Aynı açıklamada Almanya Başbakanı Merkel'in Putin ile görüşmesinde 'bölgedeki tansiyonu düşürün' mesajı verdiği ancak Rusya'nın askeri varlığını azaltmasına dair bir talepte bulunmadığı bilgisinin altı çizildi.

Reuters'ın Rus basınına dayandırdığı haberine göre, Kremlin barış görüşmeleri için kriterlerini de açıkladı.

Buna göre, Rusya, yeni bir barış görüşmesi için öncelikle Minsk Barış Görüşmeleri'nde belirlenen bazı maddelerin yerine getirilmesini istedi.

Kremlin, bunun yapılması halinde yeni bir barış görüşmesi için yeşil ışık yakacaklarının altını çizdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak da ülkesinin Donbas’ta saldırı hazırlığında olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna’da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe duyduklarını, Ukrayna’nın güneydoğusunda Srebrenitsa benzeri insani felaket yaşanmaması için tüm dünyanın önlem alması gerektiğini söylemişti.

SENE BAŞINDAN BU YANA 26 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜ

Ukrayna’nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında zaman zaman tansiyon yükselmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cepheyi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, sene başından bu yana bölgede yaşanan saldırılarda 26 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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