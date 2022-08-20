Rusya Ukrayna savaşında son durum… Ukrayna’dan kritik açıklama! ‘Kırım üzerinde Rus füzelerini vurduk’

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Ukrayna UNIAN haber ajansı, doğu Ukrayna üzerinde dört Rus füzesinin vurulduğunu söyledi.

BBC tarafından görülen ancak teyit edilmeyen raporlara göre, Ukrayna hava savunma kuvvetleri doğu Dnipropetrovsk bölgesi üzerinde dört Rus Kalibr füzesini vurup düşürerek Ukrayna hedeflerine yapılacak saldırıları önledi.

Bölgesel askeri yönetimin başkanı Valentyn Reznichenko'nun, yaptığı açıklamada 'Ordumuzdan 20 Ağustos Cumartesi gününe güzel bir başlangıç'' dediği aktarıldı.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.:

“Hava savunmamız, Rusların bölgeye hedeflediği dört Kalibr füzesinin hepsini Dnipropetrovsk bölgesi üzerinde düşürdü. Ordumuza şan olsun!”

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyy, Dnipro kenti yakınlarındaki Kalibr füzelerini vurmak için dört S-300 füzesinin kullanıldığını söyledi.

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Aynı haber Guardian gazetesinde de ‘iddia’ olarak yer aldı.

Haber ‘Rusya'nın Karadeniz filosunun Kırım'daki karargahında patlama bildirildi’ başlığıyla yer aldı.

Medyaya yansıyan bilgilere göre cumartesi sabahı Kırım'da bir insansız hava aracının (İHA) Karadeniz Filosunun Sivastopol'daki karargahını vurduğuna dair çok sayıda rapor geldi.

A UAV struck the Black Sea Fleet’s headquarters in Sevastopol, according to Crimean officials. https://t.co/njijUYUFfKhttps://t.co/Nn4DSUP7Sh pic.twitter.com/ddBTNbAysL — Rob Lee (@RALee85) August 20, 2022

IZ.RU adlı haber kanalı, Telegram'da, Sivastopol valisi Mikhail Razvozhaev dayandırdığı bir haberde, bir insansız hava aracının donanma karargâhı üzerinde vurulmadan önce Karadeniz Filosu karargahının çatısına uçtuğunu bildirdi.

Saldırı intihar (kamikaze) saldırısı olarak sunuldu.

Saldırıda kimsenin yaralanmadığı söylenerek çevrimiçi bir fotoğraf yayınladı.

Razvozhaey, kimsenin yaralanmadığını da sözlerine eklerken Ukrayna, bildirilen saldırılar hakkında yorum yapmadı.

Guardian gazetesi de bu raporu bağımsız olarak doğrulamadığının altını çizdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ise büyük bir panik dalgasına yol açtı. Vurulma anını paylaşan Kırım'da yaşayan bir kişinin çekim yaparken "Artık buradan ayrılma vakti geldi" dediği duyuldu.