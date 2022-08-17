Rusya-Ukrayna savaşında son durum… Zelenski’nin danışmanı ilk kez konuştu! İşte Ukrayna’nın zaferin anahtarı olacak planı

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Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi, bugün içinde bulunduğumuz savaşın fitilini ilk ateşleyen şeylerden biri oldu. Kırım ve Donbass’ı kapsayan Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı aradan geçen 8 sene içinde büyük bir savaşa dönüştü.

İki ordu arasındaki kanlı çarpışmalar devam ederken Rusya Kırım'dan gelen son haberlerin şokunu yaşıyor. Rusya, Kırım’daki Saki Hava Üssü saldırısında, Kremlin'in duyurduğundan çok daha ağır kayıplar yaşadı.

Ukrayna savaşının altıncı ayında Kırım, savaşın yeni cephesi olacağa benziyor. Ukrayna, bir haftada ikinci kez işgal altındaki Kırım’da bir Rus askeri tesisine saldırı düzenledi. Kiev, ‘Kırım kurtarılana kadar saldırılar sürecek’ dedi. Kırım'da vurulan Rus hava üssünden yükselen dumanlar

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YOL HARİTASINI ZELENSKİ'NİN DANIŞMANI ANLATTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin danışmanı ise yaptığı son açıklamayla Ukrayna'nın yeni yol haritasını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rus tedarik hatlarının hedef alınacağını söyledi ve geçen hafta Kırım hava üssünde meydana gelen patlamaya benzer saldırıları öngördü.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'in kilit danışmanlarından biri olan isim, Ukrayna'nın, işgalcilerin işgal altındaki toprakların derinliklerine uzanan tedarik hatlarını vurarak “Rus güçleri içinde kaos” yaratmayı amaçlayan bir karşı saldırıya giriştiğini söyledi.

Mykhailo Podolyak, Guardian'a verdiği özel söyleşide Kırım'da bir demiryolu kavşağına ve bir hava üssüne yapılan gizemli saldırılara ve geçen hafta yarımadanın Saki havaalanında Rus savaş uçaklarına yapılan saldırıya benzer şekilde 'önümüzdeki iki veya üç ayda' daha fazla saldırı olabileceğini söyledi.

Rusya Kırım saldırılarının şoku atlatmaya çalışırken bir yandan silah fuarında son teknoloji silahlarını sergiliyor

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KIRIM'DA NELER OLUYOR?

Rusya, dün çıkan bir yangının Kırım'ın Dzhankoi semtindeki bir mühimmat deposunda patlamalara yol açtığını söyledi.

Bu ise tam olarak Podolyak'ın anlatmaya çalıştığı şeydi: Ruslar tarafından işgal edilen Kırım'ın depo patlamalarıyla işgalciler ve hırsızlar için yüksek ölüm riski taşıyacağının altını çizmek isterim.

Ukrayna bu son saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi. Rus turistleri panik içinde Kırım'dan kaçmaya teşvik ettiler. Salı günü bölgenin başkenti Simferopol'deki tren istasyonunun önünde kuyruklar oluştu.

Moskova'daki savunma bakanlığı, sabotaj vakalarıyla uğraştığını ve daha fazla olayı önlemek için 'gerekli önlemleri' aldığını söyledi.

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"RUSLARA KAOSU TATTIRACAĞIZ"

Kiev'deki cumhurbaşkanlığı ofislerinden konuşan Podolyak, “Stratejimiz lojistik, tedarik hatları ve mühimmat depoları ve diğer askeri altyapı nesnelerini yok etmek. Bu Ruslara kendi güçleri içinde de bir kaos olarak dönecek.” dedi.

Ülkenin en güçlü üçüncü figürü olarak tanımlanan danışman, Kiev'in yaklaşımının Moskova'nın doğudaki Donbass bölgesinde toprak kazanmak için keskin topçu gücü kullanmasına engel olduğunu ve bunun Rus birliklerinin sırayla Mariupol ve Sievierodonetsk gibi şehirleri yok etmek için harekete geçmesine sebep olduğunu anlattı. Yani Rusya toprak kazanmaya çalıştıkça kazanmaya çalıştığı şehirleri yok etti / etmek zorunda kaldı.

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“Yani Rusya herkese, bir karşı saldırının dev bir yumruk gibi çok büyük miktarda insan gücü gerektirdiğini ve sadece tek bir yöne gideceğini öğretti” dedi, ancak “Ukrayna’nın karşı saldırısı çok farklı görünüyor. Biz 60'ların ve 70'lerin, geçen yüzyılın taktiklerini kullanmıyoruz.” diye ekledi.

Bununla birlikte, bu açıklamalar, Ukrayna'nın tipik olarak üç veya daha fazla askerin bire karşı üstünlüğünü gerektiren, ülkenin güneyinde tam bir karşı saldırıyı sürdürmek için gereken adam ve askeri malzeme miktarını biriktirmeye çalıştığının bir kabulü olarak da yorumlanabilir. Ukrayna'nın 3 numarası olarak da tanınan Zelenski'nin danışmanı Mykhailo Podolyak

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SALDIRILAR DEVAM EDECEK SİNYALİ

Zelenski’nin danışmanı, geçen haftaki hava üssü saldırısının partizanların işi olabileceğini öne sürdü, ancak Moskova'nın, saldırının hemen ardından iddia ettiği gibi, bir kaza olabileceği yönündeki her türlü öneriyi şakacı bir tavırla reddetti.

Podolyak “Önümüzdeki iki, üç ay içinde bu tür olayların daha fazla olacağını öngören Rusya savunma bakanlığına kesinlikle katılıyorum. Bunlardan daha fazlasını görebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ukrayna'nın işgal altındaki yarımadayı Rus anakarasına bağlayan Kırım Köprüsü'nü meşru bir askeri hedef olarak gördüğünün de sinyalini verdi. “Bu yasadışı bir inşaat ve Kırım'daki Rus ordusuna ikmal için ana kapı. Bu tür nesneler imha edilmelidir” dedi.