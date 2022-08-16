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Duyanın kanı dondu… Kızı için kayıp ilanı verilen baba kendini vurdu! Polisten gelen haber ise herkesi şoke etti!

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#ABD#Cinayet#Baba Kız
Duyanın kanı dondu… Kızı için kayıp ilanı verilen baba kendini vurdu Polisten gelen haber ise herkesi şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 15:46

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan olay herkesin kanını donduracak kadar korkunç ve bir o kadar da gizem dolu. Bir aileyi paramparça eden bir kayıp, intihar girişimi ve cinayet vakası duyan herkesi şaşkına çevirdi ve büyük bir acıya yol açtı.

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12 yaşında lise öğrencisi Stacia Leigh Collins için ailesi tarafından birkaç gün önce kayıp ilanı verilmişti.

Talihsiz kızın gittiği okuldan 'Öğrencimizin dün kayıp olduğu bildirildi.’ mesajı yayınlandı.

Kimse onun nerede olduğunu ve başına ne geldiğini bilmiyordu.

Duyanın kanı dondu… Kızı için kayıp ilanı verilen baba kendini vurdu Polisten gelen haber ise herkesi şoke etti
Kayıp ihbarı yapılan Stacia Leigh'nin babası kendini vurdu

KAYIP KIZI ARARKEN GELEN İHBAR…

Polis daha sonra bir silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar aldı. Dün yapılan bu ihbara giden ve bölgeyi araştıran polis ekipleri kayıp kızın babasının vurulduğunu ve yerde kanlar içinde yattığını gördü.

Adamın silah yarası kendini vurduğunu gösteriyordu. Hemen hastaneye kaldırıldı.

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Polis kızın babası Stacy’yi bulup hastaneye kaldırdığında kızı için kayıp ihbarı yapıldığından haberdar değildi.

Ancak yapılan adli işlemler sırasında kızın kayıp ihbarına rastlandı. Polis hemen harekete geçti.

Duyanın kanı dondu… Kızı için kayıp ilanı verilen baba kendini vurdu Polisten gelen haber ise herkesi şoke etti
KIZIN BABASI KENDİNİ VURDU

12 yaşındaki Stacia Leigh için yapılan arama babasının kendini vurduğu yere yönlendirildi. Ancak aramayı daraltmak polisin işine yaramadı çünkü kızı orada bulamadılar.

Ancak babasının kendisini vurmasından şüphelenen polis kayıp vakasının üzerine düştü ve Stacia Leigh’nin cesedi polis tarafından boş bir arazide bulundu.

Aktarılan bilgilere göre bu arazi eyaletin çok uzak bir noktasında ve asla kimsenin gitmediği bir yerdeydi.

SORUŞTURMA SORU İŞARETLERİYLE DOLU

Polis yaşanan bu korkunç gelişmenin ardından soruşturmanın kapsamını genişletti.

İlk akla gelen, kızının kayıp olmasından ve belki de hiç bulanamayacağını inanmasından dolayı babasının intihar etmeye çalışmış olabileceğiydi.

Duyanın kanı dondu… Kızı için kayıp ilanı verilen baba kendini vurdu Polisten gelen haber ise herkesi şoke etti
Daha 12 yaşında bu hayattan koparılan Stacia Leigh

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KAN DONDURAN MESAJ!

Ancak olayla ilgili gizemli durum her şeyi daha da karmaşık hale getirdi.

Çok yüksek ihtimalle cinayete kurban giden kızın annesinin polislere verdiği ifade herkesin kanını donduracak kadar korkunçtu…

Kızın annesi polislere kocasının kendini vurmadan önce ona attığı son mesajı gösterdi.

Adamın mesajında karısına hitaben yazılmış sözler vardı: Kızınla son bir kez daha konuşmak ister misin?

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#ABD#Cinayet#Baba Kız

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