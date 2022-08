Dünyanın gözü üçlü zirvede... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv’e gidiyor.

Erdoğan'ın uçağının az önce Polonya'ya iniş yaptığı buradan Lviv'e geçeceği öğrenildi. Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Rzeszow Havalimanı’nda Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Zelenski, Lviv kentinde yer alan tarihi Potocki Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayacak. İkili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterris’in katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü görüşmede tahıl anlaşması, Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ve Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durum ele alınacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 09.15'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

DÜNYA BASINI SANİYE SANİYE İZLİYOR

Kritik zirve dünya basınında da gündeminde. AFP ve AP gibi uluslararası ajanslar gelişmeleri an be an aboneleri duyururken

Al Jazeera görüşmeti 'barışa bir şans' yorumu ile okurlarına sundu. Al Jazeera muhabiri Teresa Bo, Lviv'deki görüşmenin barış için bir şans sunduğunu söyledi.

'ERDOĞAN'IN ÇALIŞMALARI SAYESİNDE ŞİMDİDEN ÇOK ŞEY BAŞARILDI'

FRANCE 24'ün baş dış haber editörü Rob Parsons, tahıl koridorunun Erdoğan'ın çabaları ile açıldığının altını çizdi. Parsons 'Erdoğan'ın çalışmaları sayesinde, şimdiden çok şey başarıldı' dedi.

İngiliz Independent gazetesi Türkiye'nin Karadeniz limanlarında sıkışıp kalan 22 milyon ton mısır ve diğer tahılları ihraç etmenin önünü açan anlaşmaya aracılık ettiğini hatırlattı.

Haberde liderlerin bölgedeki sorunlara çözüm bulmak için Lviv'de bir araya gelecekleri belirtildi.

KRİTİK ZİRVENİN ANA GÜNDEM MADDELERİ

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile tarihi Potocki Sarayı’nda yapacağı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirecek.

Erdoğan’ın günübirlik ziyareti sırasında ayrıca, Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü bir görüşme de gerçekleştirilecek. Üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Masaya yatırılacak konulardan biri de Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde yaşananlar olacak. Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği santrale son günlerde füze saldırıları atarken, iki taraf söz konusu saldırılar için birbirlerini suçluyor.

Erdoğan, Zelenski ve Guterres’in üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

'TÜRKİYE'NİN VE CUMHURBAŞKANIMIZIN PRESTİJİ GİDEREK YÜKSELİYOR'

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Ukrayna'da gerçekleşecek üçlü zirveye dair değerlendirmelerini CNN Türk ekranlarında paylaştı:

"Son iki aydan bu yana bir yandan Türkiye'nin bir yandan da Cumhurbaşkanımızın ismi ve prestiji giderek yükseliyor. Arabuluculuk yapılan tahıl sorunun başarı ile çözülmesi, BM'nin teşekkürü, Montrö Sözleşmesi kapsamında boğazların dengeli kontrolü ile dünya çapında gözler Türkiye'ye çevrildi.

Soçi ve Tahran zirvesi de artı bir değer olarak geçti. Cumhurbaşkanımızın Putin ile yakınlığı Karadeniz'de barış ümidini artırdı. Ama aynı zamanda Türkiye'nin her iki taraf ile görüşen ve BM ile de yakın ilişkisi bulunabilen bir konumda olması dolayısıyla ateşkes ihtimalini de gündeme taşıdı.

GÖRÜŞME TALEBİ ZELENSKİ'DEN

Zelenski ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin dolduruşuna geldi. Savaşa kazanabilirmiş gibi yola çıktı. Zelenski hala direniyor ama eski cesaretini kaybettiğinden kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin tahıl konusunda attığı adım Zelenski'yi ciddi şekilde cesaretlendirdi. BM Genel sektereteri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğine dair mesajı kendisi gönderdi.

'ZELENSKİ PUTİN İLE GÖRÜŞMEK İSTEYEBİLİR'

Böyle bir mesaj göndermesi bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. Bu arayışı sonlandırmak için tahıl konusunda başarılı olmuş iki şahsiyet ile görüşerek, neye hazır neye hazır değil, Putin'den ne isteyecek bunları da onlarla paylaşacak. Şahsen Zelenski'nin Cumhurbaşkanımızından Putin ile görüşmek talebinde bulunma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum."

RUSYA'YA BASKI ARTIYOR

Rusya’yı endişelendiren gelişmeler de yaşandı. Rus işgali altındaki Kırım yarımadası Ukrayna ordusunun hedefi haline geldi. Zaparojiya’da bulunan nükleer santral da ateş altında kalarak ciddi küresel facia sinyalleri vermeye başladı. Savaş uzadıkça Rusya’ya kesilen ekonomik fatura da giderek ağırlaşıyor.

PUTİN, ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMEYE ‘EVET’ DER Mİ

Savaşın sona ermesi için Ukrayna lideri Zelenski dört defa Rusya Başkanı Putin’e ikili zirve önerdi. Kiev’den yapılan bu teklif her seferinde Moskova tarafından “Liderlerin ele alacağı somut konu yok” yanıtıyla geri çevrildi.

Ancak Lviv’deki üçlü zirve öncesinde Rusya’nın bu sert tavrını yumuşatmaya başladığı gözleniyor. Rus kaynaklardan aldığımız duyumlara göre 5 Ağustos Soçi zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşebileceği imasında bulundu. Ukrayna ile müzakerelerde Rusya’nın ilk tavrı “Önce heyetler yol haritasını belirlesin. Liderler sonra zirve düzenlesin” şeklindeydi. Şimdi ise savaşı durdurmak için Rus tarafı “Önce liderler görüşerek yol haritası belirleyebilir. Ardından heyetler bu yol haritasını hayata geçirmek için çalışmalar başlatabilir” şeklini almış.

Ukrayna’da nihai barış sağlanmasa dahi en azından kalıcı ateşkese gidilebilmesi Lviv zirvesinde Zelenski’nin BM Genel Sekreteri Guterres huzurunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vereceği mesajlara bağlı olacak.

İKİ LİDER SON OLARAK 3 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile en son 3 Şubat’ta Kiev’de yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, iki lider arasında savaşın başından bu yana birçok kez telefon görüşmesi yapılmıştı.