Ukrayna savaşında son durum… Zelenski “Eylülde geri alacağız” demişti… Herson’un anahtarı ‘gizemli’ ABD füzesi mi?

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Ukrayna, Rusya topraklarını işgal ettiği günden beri ordusunu ve mühimmatlarını ABD yardımlarıyla güçlendiriyor.

ABD senatosu bugüne kadar defalarca, oldukça yüklü miktarlarda, Ukrayna’ya silah yardımı paketleri açıkladı.

Bu silahların bazıları son derece yüksek donanımlı ve Sovyetler döneminden kalma eski ve hantal Rus askeri araçlarını ortadan kaldırmakta çok başarılı.

Ukrayna bu ayın başlarında dört Rus S-300 hava savunma sistemini ve bir radar istasyonunu imha ettiğini söylediğinde, askeri analistler şaşkına dönmüştü. Ukrayna semalarında devriye görevi yapan bir Rus uçağı

HERKES BU 'GİZEMLİ' SİLAHI KONUŞUYOR

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Şimdi ise, ABD tarafından tedarik edilen yüksek hızlı anti-radyasyon roketlerinin, güneydeki herhangi bir Ukrayna karşı saldırısında muhtemelen merkezi bir rol oynayacağından söz edilmeye başlandı.

Bu karadan havaya füze sistemleri (SAM) çok karmaşık ve ölümcül ekipman parçaları. Verdireceği kayıpların Moskova'da keskin bir şekilde hissedileceği söylenen bu füzeler için uzmanlar, ülkenin güneyindeki güçlerin ortaya koyduğu yıkımı açıklayabilir diyor.

Bu füzelerin ardındaki gizem, bu hafta başlarında ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yüksek hızlı anti-radyasyon füzeleri (HARM) tedarik ettiklerini söylediklerinde cevaplanmış olabilir.

Savaşta şimdiye kadar bu silah sınıfı hakkında çok az şey duyuldu.

Güneydeki herhangi bir Ukrayna karşı saldırısında büyük olasılıkla merkezi bir rol oynayacakları göz önüne alındığında, bu silah her şeyi değiştirmek üzere olabilir.

Rusya'dan Ukrayna'ya doğru ateşlenen bir roket...

“BİLİM KURGU FİLMLERİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ”

Radyasyon önleyici füzeler kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi geliyor.

Bu tür silahlar sivilleri atom bombası patlamasından ya da radyasyon içeren bir saldırıdan koruyabilecek bir kalkan gibi düşünülebilir.

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Akla hemen bir dönemin çok sevilen bilim kurgu filmi Armageddon geliyor…

Ne yazık ki, ABD tarafından sağlanan bir silah olduğu düşünülen AGM-88 gibi roketler bu tür radyasyona karşı çalışmaz.

Bu füze sistemler bunun yerine, düşman savaşçıları gökyüzünde arayarak, yer tabanlı SAM sistemlerinin yayılan sinyallerine odaklanacak şekilde tasarlandılar. İşte herkesin hakkında daha çok bilgi etmeye çalıştığı o gizlemli silah

SAVAŞTA ÇOK KRİTİK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAK

Sağlam bırakılan SAM sistemleri, bir kuvvet hava üstünlüğünü ortadan kaldırır ve karargâh, hava alanları ve mühimmat depoları gibi diğer yer hedeflerine saldırmayı zorlaştırır.

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Bu tür yerleşimleri yok etmek, savaşta kritik bir görevdir ve buna düşman hava savunmalarının bastırılması (SEAD) adı verilir.

Ukrayna, Herson çevresindeki son zamanlardaki küçük karşı saldırıları, toprak parçalarını geri almak ve belki de Rusya'nın Kırım'daki kontrolünü tehdit etmek için daha geniş bir karşı saldırıya dönüştürmek istiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Herson’u, eylül ayı içinde mutlaka geri alacaklarını açıklamıştı.