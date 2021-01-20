Putin ile ilgili flaş iddialar... Navalni paylaştı ortalık yıkıldı!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rusya'da sular durulmuyor... Kremlin muhalifi Alexey Navalni’nin hafta başında gözaltına alınmasının ardından tepkiler büyürken, zehirlenerek ölmekten uzun bir tedavi süreci sonrasında kurtulan Putin'in baş düşmanının hazırladığı belgesel çok konuşulacağa benziyor.

İki saatten uzun olan belgeselde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 10 milyar liralık bir şato yaptırdığı ve içini çok lüks eşyalarla doldurduğu konu alınıyor.

Aleksey Navalni ayrıca belgeselde, şatonun içinde striptiz kulübü, kumarhane ve tiyatro bulunduğunu söylüyor.

Belgesel şimdiden gündem oldu ve tartışılmaya devam ediyor.

'AYRI BİR DEVLET'



Aleksey Navalni: Aşılamaz çitleri, kendi limanı, kendi güvenliği, kilisesi, kendi izin sistemi, uçuşa yasak bölge ve hatta kendi sınır kontrol noktası var. Rusya içinde kesinlikle ayrı bir devlet.

Navalni, Putin'in söz konusu şatosunun Rusya'nın güneyinde, Karadeniz kıyısında bulunduğunu ve elinde Putin’e karşı olan fakat kimliğini açıklamak istemeyen bazı kişiler tarafından sızdırılmış görüntüler olduğunu iddia etti.



Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Rus basını Navalni’nin paylaştığı görüntülerin yapının dekore edilmesinde görevli bir mimar tarafından sızdırıldığını iddia etti.



STRİPTİZ KULÜBÜ VE SPA

Belgeselde ‘Putin'in şatosu’ olduğu iddia edilen yapının iç mekanının şaşırtıcı 3 boyutlu görüntüleri paylaşılıyor. Tartışma yaratan ‘Şato’ya’ ait olduğu öne sürülen görüntülerde, kumar makineleri, striptiz bölümü, spa, sinema, yeraltı buz pateni pisti görülüyor.



Belgesel’de ayrıca Navalni, yapının yer aldığı arazinin Monako'nun 39 katı büyüklüğünde olduğunu ifade ediyor.

Görüntüler, Navalni'nin kişisel sayfasında yayınlanan ve tutuklanmadan önce kaydedilen iki saatlik bir Youtube videosuyla birlikte yayınlanan devasa bir soruşturma belgeselinin parçası.

Navalni, Rus medyasının yıllar önce Putin ile bağlantı kurduğu ve Monako’dan büyük olduğunu ifade ettiği arazinin 'tarihteki en büyük rüşvetle' ödendiğini iddia ediyor.



'KRALLIK'



Şato’yu anlattığı videoda Navalni, ‘Burası Rusya'daki en gizli ve korunan tesis, bu bir kır evi veya konut değil, bütün bir şehir veya daha doğrusu bir krallık.’ ifadelerini kullanıyor. Ayrıca dev şatodan kıyıya açılan bir tünel olduğunu iddia ediyor.

Son 24 saatte 20 milyondan fazla tıklanan belgesel, Navalni’nin ağustos ayında Novichok sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan döndükten sonra gözaltına alınmasıyla yayınlandı.

Navalni, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) mülkü çevreleyen yaklaşık 7.000 hektarlık araziye sahip olduğunu ve şato kompleksinin Rus petrol devi Rosneft'in başkanı Igor Sechin, milyarder iş adamı Gennady Timchenko gibi Putin'in yakın müttefikleri tarafından finanse edildiğini iddia ediyor.

Karadeniz kıyısında bulunduğu söylenen mülkün varlığı ve Putin ile olan bağlantıları ilk kez 2010 yılında ihbarcı iş adamı Sergei Kolesnikov'un Medvedev'e yazdığı bir mektupla ortaya çıkmıştı.



'GERÇEK DIŞI'

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov salı günü devlet haber ajansı RIA Novosti'ye konuştu ve iddiaları 'gerçek dışı' olarak nitelendirdi.



Rusya’da muhalefet, Devlet Başkanı Putin'i 10 milyar liralık yolsuzluk yapmakla suçluyor.