Son dakika... Rus muhalif Navalnı ülkesine döner dönmez gözaltına alındı

Yaklaşık beş ay önce zehirlenen ve sonrasında Almanya'da tedavi olan Aleksey Navalnı'nın başkent Moskova'ya döndü.

44 yaşındaki Navalnı, uçaktan indikten sonra gittiği pasaport kontrol noktasında gözaltına alındı.

Rus polisi bugün Navalnı'ya yakın dört kritik ismi Vnukova Havalimanı'nda gözaltına almıştı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de uçağa binerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Navalnı, tutuklanma ihtimali üzerine "Mümkün değil, ben masum bir adamım" ifadelerini kullandı.

Fakat Rusya'da Navalnı hakkında zimmete para geçirme nedeniyle 2014 yılında verilen ertelenmiş mahkûmiyet kararının şartlı salıverilme kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Rusya Cezaevi Yönetimi de Navalnı'nın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, bu karara gönderme yaptı.

Aleksey Navalnı'nın Kremlin tarafından zehirlendiği iddia edilirken, Rusya Yönetimi bu iddiayı yalanlıyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnı'nın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnı'nın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnı, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalnı'nın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.



Navalnı'nın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnı, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nden taburcu edilmişti.