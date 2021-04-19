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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Rus muhalif Navalni’nin sağlık durumundan endişe ediliyor: ABD uyardı... Ölürse sonuçları ağır olur!

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Rus muhalif Navalni’nin sağlık durumundan endişe ediliyor: ABD uyardı... Ölürse sonuçları ağır olur!

Geçtiğimiz yıl zehirlenerek acil şekilde hastaneye kaldırılan, tedavisi almanya'da yapıldıktan sonra ülkesine dönen ve tutuklanan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumu kötüye gidiyor. İngiltere’nin cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalni’nin sağlık durumunun daha da kötüye gitmesinden derin endişe duyduğu bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya’ya “siyasi nedenlerle” tutuklu bulunan Navalni’nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Navalni’nin sağlık durumunun kötüye gittiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyulduğu kaydedilen açıklamada, bağımsız sağlıkçıların Navalni’nin sağlık durumunu incelemesine izin verilmesi istendi.

Rus muhalif Aleksey Navalni, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalni'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık hapis cezasına çevirmiş, Navalni cezaevine konulmuştu.

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ABD'DEN SERT UYARI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını söyledi.

CNN'de yayımlanan "State of the Union" programına konuşan Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalni'nin durumunu değerlendirdi.

Rus muhalif Navalni’nin sağlık durumundan endişe ediliyor: ABD uyardı... Ölürse sonuçları ağır olur
Sullivan, Rus muhalif Navalni'nin bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalni'nin hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Bay Navalni ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

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Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalni'nin böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler Amerikan medyasına yansımıştı.

ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalni'nin sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

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