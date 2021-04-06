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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 06.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Avukatı doğruladı! Navalni'nin sağlık durumu kötüleşiyor

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Avukatı doğruladı! Navalni'nin sağlık durumu kötüleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı muhalif kanadın temsilcisi olarak adlandırılan Aleksey Navalni geçtiğimiz ay tutuklanmıştı. Muhalif liderin hapishanede geçen günlerinde sağlık durumunun kötüye gittiği açıklandı.

Aleksey Navalni'nin avukatı bugün yaptığı açıklamada, muhalif liderin sağlık durumunun kötüye gittiğini, müvekkilinin şiddetli ateş, öksürük ve kilo kaybı gibi ciddi sağlık problemleri yaşandığını doğruladı.

Navalni'nin solunum sıkıntıları nedeniyle hapishanede bulunan revire nakledildiği ve Kovid-19 testi uygulandığını belirten avukat, pazartesi günü yapılan ölçümlerde Navalni'nin ateşinin 38 derece olduğunu duyurdu.

Navalni'nin koğuşunda bulunan birkaç mahkumun tüberküloz nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını açıklayan avukat Mikhailova, 'Navalni çok kilo kaybetti, şiddetli bir öksürüğü ve 38.1 derece ateşi var. Bu adam ciddi şekilde hasta. Hapishanenin onu bu duruma sürüklemesi tam bir rezalet.' ifadesini kullandı.

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