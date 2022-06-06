İşkence ettiği askerle kameralar karşısında yüzleşti! Gözyaşlarına boğuldu...

3 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşından kan donduran bir işkence hikayesi daha geldi. Bu kez işkence iddialarının arkasındaki isim ise Ukraynalı bir asker.
ÖLDÜ SANIP ATTILAR, BİRLİĞİNE GERİ DÖNDÜ
Rusya Devlet Kanalı Rossiya 1, Ukrayna askerlerinin eline esir düşüp işkence gören ve daha sora öldü sanılarak dışarı atılan Rus askerinin hikayesini ekranlarına taşıdı.
Kanalın iddiasına göre, (DPR) Donetsk Halk Cumhuriyeti Ordusu'ndan Viktor isimli bir Rus askeri çatışmalar sırasında Ukrayna Ordusu'nun eline esir düştü.
Ukrayna askerlerinin gün boyu işkence ettiği Rus askeri baygın düşünce 'öldü' sanılarak dışarı atıldı. Ancak yaralı asker mucize bir şekilde hayatta kaldı ve birliğine geri dönmeyi başardı.
İŞKENCECİSİ İLE KAMERALAR KARŞISINDA YÜZLEŞTİ
Olayın üstünden çok uzun bir süre geçmeden Viktor'a işkence eden Ukrayna askerleri Rus birliklerince yakalandı ve Viktor kendine işkence eden Ukrayna askeri ile kameralar karşısında yüzleşti.
"Yoldaşlardan biri benim için bir mahkum getirdiklerini söyledi. İçeri girdim ve onu 6 kez bıçakladım. Öldüğünü düşündüğümüz için bedeni ertesi gün dışarı attık"
AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ, RUS ASKERİ KABUL ETMEDİ
Görüntülerde Ukraynalı askerin yarı çıplak olduğu görülüyor. Kamera sık sık askerin vücudundaki dövmelere odaklanıyor.
Yevgen suçunu itiraf ettikten sonra işkence ettiği Rus askeri Viktor ile karşı karşıya geldiğinde yaptığından pişman olduğunu belirterek ağlayarak özür diliyor.
Viktor ise özrü kabul etmiyor ve Ukraynalı askerin yargılanmasını istediğini belirtiyor.
DOKTORLAR: HAYATTA KALMASI GERÇEK BİR MUCİZE
Birliğine dönen askeri tedavi eden doktorlar Viktor'un hayatta kalmasının 'gerçek bir mucize' olduğunu belirtiyor.