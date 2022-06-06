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İşkence ettiği askerle kameralar karşısında yüzleşti! Gözyaşlarına boğuldu...

#Rus Askeri#Ukrayna Askeri#İşkence
İşkence ettiği askerle kameralar karşısında yüzleşti Gözyaşlarına boğuldu...

Ukrayna Ordusu tarafından esir alınarak işkence edilen ve sonra 'öldü' sanılarak dışarı atılan Rus askeri, kendine işkence eden Ukraynalı askerle kameralar önünde yüzleşti. Rusya devlet kanalının yayınladığı görüntülerde Ukrayna askerinin ağlayarak özür dilediği görülüyor.

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3 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşından kan donduran bir işkence hikayesi daha geldi. Bu kez işkence iddialarının arkasındaki isim ise Ukraynalı bir asker.

ÖLDÜ SANIP ATTILAR, BİRLİĞİNE GERİ DÖNDÜ

Rusya Devlet Kanalı Rossiya 1, Ukrayna askerlerinin eline esir düşüp işkence gören ve daha sora öldü sanılarak dışarı atılan Rus askerinin hikayesini ekranlarına taşıdı.

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Kanalın iddiasına göre, (DPR) Donetsk Halk Cumhuriyeti Ordusu'ndan Viktor isimli bir Rus askeri çatışmalar sırasında Ukrayna Ordusu'nun eline esir düştü.

Ukrayna askerlerinin gün boyu işkence ettiği Rus askeri baygın düşünce 'öldü' sanılarak dışarı atıldı. Ancak yaralı asker mucize bir şekilde hayatta kaldı ve birliğine geri dönmeyi başardı.

İŞKENCECİSİ İLE KAMERALAR KARŞISINDA YÜZLEŞTİ

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Olayın üstünden çok uzun bir süre geçmeden Viktor'a işkence eden Ukrayna askerleri Rus birliklerince yakalandı ve Viktor kendine işkence eden Ukrayna askeri ile kameralar karşısında yüzleşti.

İşkence ettiği askerle kameralar karşısında yüzleşti Gözyaşlarına boğuldu...

Rus kanalının yayınladığı görüntülerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 36. tugayından olduğu belirtilen Dmitry Yevgen suçunu kabul ederek olayı şöyle anlatıyor;

"Yoldaşlardan biri benim için bir mahkum getirdiklerini söyledi. İçeri girdim ve onu 6 kez bıçakladım. Öldüğünü düşündüğümüz için bedeni ertesi gün dışarı attık"

AĞLAYARAK ÖZÜR DİLEDİ, RUS ASKERİ KABUL ETMEDİ

Görüntülerde Ukraynalı askerin yarı çıplak olduğu görülüyor. Kamera sık sık askerin vücudundaki dövmelere odaklanıyor.

Yevgen suçunu itiraf ettikten sonra işkence ettiği Rus askeri Viktor ile karşı karşıya geldiğinde yaptığından pişman olduğunu belirterek ağlayarak özür diliyor.

Viktor ise özrü kabul etmiyor ve Ukraynalı askerin yargılanmasını istediğini belirtiyor. 

İşkence ettiği askerle kameralar karşısında yüzleşti Gözyaşlarına boğuldu...

Kanalın çektiği görüntüler sosyal medyada da yayınlandı ve geniş yankı uyandırdı. Rus kullanıcılar videonun altına yaptıkları yorumlarda Ukraynalı askerin özür dilemesinin bir 'pişmanlık belirtisi' değil sadece 'hayatta kalma çabası' olduğunu iddia edip cezalandırılmasını istediler.

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DOKTORLAR: HAYATTA KALMASI GERÇEK BİR MUCİZE

Birliğine dönen askeri tedavi eden doktorlar Viktor'un hayatta kalmasının 'gerçek bir mucize' olduğunu belirtiyor.

İşkence ettiği askerle kameralar karşısında yüzleşti Gözyaşlarına boğuldu...

Söz konusu yayında Rus askerinin kafası, boynu ve göğsündeki yara izlerini tek tek gösteren doktorlar askerin beyin zarı ve kafatasının ciddi şekilde zarar gördüğünü iddia ediyor. 

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#Rus Askeri#Ukrayna Askeri#İşkence

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