Putin 'vururuz' demişti... Plan ters tepti! Ukrayna için flaş karar

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Ukrayna'daki savaş ülkenin doğusunda son sürat devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Mariupol'u ele geçiren Rus güçleri ülkenin doğusundaki diğer kentler için de saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den gündeme bomba gibi düşen açıklamalar gelmiş, Putin Batı'ya gözdağı vermişti.

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Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etmesi halinde Moskova'nın yeni hedefler vuracağını söyleyen Putin sözlerine şöyle devam etmişti;

'Uygun sonuçları çıkaracağız ve silahlarımızı daha önce vurmadığımız hedefleri vurmak için kullanacağız.'

SAATLER SONRA HAREKETE GEÇTİLER

Putin'in bu sözlerinden saatler sonra Ukrayna için flaş bir karar geldi.

İngiltere, M270 çoklu roket sistemleri tedarik ederek Putin'in Rus işgalcilerine direnen Ukrayna'daki güçlere desteğini artırma kararı aldı.

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 'Bu son derece yetenekli çoklu füze sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın Putin'in birliklerinin şehirleri yok etmek için ayrım gözetmeksizin acımasızca kullandığı uzun menzilli topçu sistemine karşı kendilerini daha iyi korumalarını sağlayacak' dedi.

MENZİLİ 80 KİLOMETRE

İngiliz Mirror gazetesi söz konusu füzelerin menzilinin 50 mil (yaklaşık 80 kilometre) olduğunu yazdı.

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ABD, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

RUS HEDEFLERİ MENZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor

ALMANYA DA YARDIM GÖNDERİYOR

Almanya hükümeti de Ukrayna'ya hava savunma sistemi göndereceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamentoya yaptığı açıklamada gönderilecek olan IRIS-T'nin ülkedeki en iyi füze savunma sistemi olduğunu söyledi, Ukrayna'nın bu sistemle bir şehrin tamamını hava saldırılarına karşı savunabileceğini vurguladı.