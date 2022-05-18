Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş bir hafta sonra 3. ayına girecek. Barış müzakerelerine ilişkin umutlar her geçen gün azalırken bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Rus güçleri tarafından 3 gün işkence gördükten sonra suratından vurulup iki kardeşi ile beraber gömülen Ukraynalı adam mucizevi kurtuluşunu ve yaşadığı büyük acıyı CNN'e anlattı.

Ukrayna'nın Chernihiv kentine yakın Dovzhyk köyünde yaşayan Mykola Kulichenko, Rus ordusunun bölgeden çekilmesinden sadece iki hafta önce, 18 Mart'ta Rus askerleri tarafından kardeşleri ile zorla evlerinden çıkarıldığını belirtiyor.

3 GÜN BOYUNCA İŞKENCE EDİLDİ

Bir Rus konvoyunun bombalanması olayına karıştıkları şüphesiyle bir bodrum katında tutulan kardeşler tam 3 gün boyunca Rus askerleri tarafından acımasızca dövüldü. Çeşitli işkencelerle kardeşleri sorguya çeken Rus askerleri dördüncü gün infaz kararı verdi.

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Mykola ve kardeşlerinin elleri ve gözleri bağlandı. Askeri bir araca bindirilen kardeşler orman içinde tenha bir alana götürüldü.



KENDİLERİ İÇİN KAZILAN MEZARI İZLEDİLER, KARDEŞLERİ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Mykola CNN'e yaptığı açıklamada ağabeyi Dmytro ve küçük erkek kardeşi Yevhen sadece birkaç metre ötede idam edilmeden önce diz çökerek kendileri için mezar kazılmasını beklediklerini anlattı.

Kardeşlerini öldüren Rus askerleri genç adamı yüzünden vurdu. Ancak şans eseri kurşun hayati arterlere gelmedi yanağından girip kulağının arkasından çıktı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI, KARDEŞLERİNİN CANSIZ BEDENİ İLE GÖMÜLDÜ

Rus askerleri tarafından acımasızca öldürülen kardeşler için nihayet Nisan ayında cenaze töreni düzenlendi ve kardeşler toprağa verildi.

Ölü taklidi yapan Mykola kardeşlerinin cansız bedenleri ile beraber kazılan çukura atıldı ve üstü toprakla kaplandı.

Rus askerlerinin ayrılması ile kardeşlerinin cansız bedenlerinin altında kalan adam verdiği büyük mücadele ile mezardan çıkmayı başardı.

Mykola CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu hikayenin sadece Ukrayna'da değil, tüm dünyada duyulması gerekiyor, çünkü bu tür şeyler milyarda bir yaşanıyor. Ben kardeşlerimden şanslıydım ve şimdi yaşamaya devam etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Buça'da St Andrew Kilisesi yakınlarında bulunan toplu mezar

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Chernihiv bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Duyanların kanını donduran olay üç aydan kısa bir süre içinde Ukrayna'da kaydedilen 11 bin olaydan sadece birisi.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ukrayna'da işlenen savaş suçlarını soruşturmak için müfettiş, adli tıp uzmanı ve destek personelinden oluşan 42 kişilik bir ekip görevlendirdi.

Soruşturmada Rus birliklerinin Ukrayna'da insanlığa karşı suç işlediği ve soykırım yaptığı iddiaları incelenecek

UCM başsavcısı Karim Khan yaptığı açıklamada ekibin müfettişler, adli tıp uzmanları ve destek personelinden oluştuğunu ve Ukrayna makamlarıyla birlikte çalışacağını söyledi.

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