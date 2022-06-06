Rüzgar AB'nin istediği yönde esmiyor! Rusya kazancını katlıyor...

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası ABD ve Avrupa'nın yaptırım kıskacına aldığı Rusya fiyatlarda yaşanan artış nedeni ile bu yıl enerji ihracatından elde edeceği karda büyük bir artış beklediğini duyurdu.

BU YIL KARIMIZ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Sırp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Batı'nın politikaları sonucunda oluşan fiyat seviyesi nedeni ile şimdiye kadar herhangi bir kayıp yaşamadık. Aksine, bu yıl enerji ihracatından elde ettiğimiz kârı önemli ölçüde artıracağız" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN KAZANCI 285 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

Bloomberg Economics'in hazırladığı bir rapora göre Moskova, tüm yaptırımlara rağmen yükselen enerji fiyatları nedeniyle bu yıl petrol ve gaz gelirlerinden günde 800 milyon dolar kazanmaya devam edecek.

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Bloomberg'in tahminine göre Rusya'nın petrol ve gaz satışlarından elde edeceği gelir bu yıl toplam 285 milyar doları bulabilir. Bu rakam ülkenin 2021'de petrol ve gaz ihracatından kazandığı 235,6 milyar dolardan yüzde 20 daha yüksek.

RÜZGAR AB'NİN İSTEDİĞİ YÖNDE ESMİYOR

Rusya'ya yönelik 6. yaptırım paketini geçtiğimiz günlerde açıklayan Avrupa Birliği Rus petrolünün yüzde 75'ine etki edecek bir yaptırım açıkladı. Ancak rüzgar AB'nin istediği yönde esmiyor.

Rusya AB'ye karşılık olarak enerji ihracatının 'Ruble' ile yapılması kararını aldı ve şimdiye kadar Ruble ile ödeme yapmayı reddeden birçok ülkenin gazını kesi. Bu ülkeler arasında Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya, Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda yer alıyor.



Öte yandan Avrupa Rusya'ya yaptırım konusunda tam bir görüş birliği sağlamış değil. Rus petrolüne uygulanan yaptırımda Macaristan Slovakya ve Çekya'ya özel muafiyet verilirken Avrupa'daki pek çok firma Rusya'nın 'Ruble' dayatmasına boyun eğmiş görülüyor.

Örneğin Almanya'ya yakıt sağlayan Shell, Ruble ile ödeme yapmayı reddederken ülkenin önde gelen doğal gaz ithalatçıları Uniper ve DWE, Moskova'nın istediği şekilde ödemelerini gerçekleştirdi.



Tüm bunların üstüne Çin ve Hindistan gibi ülkelerin indirimli Rus petrolü satın alması uluslararası yaptırımları daha da zayıflatıyor.

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PUTİN KASASINI ŞİŞİRİYOR, AVRUPA KESİNTİLERE HAZIRLANIYOR

Rusya'nın doğalgaz ihracatı Ocak ayından bu yana 4'te bir oranında düştü. Ancak Putin rejimi uygulanan tüm yaptırım ve kısıtlamalara rağmen petrol fiyatlarının bu yıl yaklaşık yüzde 50 artması ve talepteki güçlü toparlanma nedeniyle nedeniyle ayakta durmayı başarıyor.

Petrol fiyatlarının 13 yılın en yüksek seviyesinde işlem görmesi ile Putin kasasını şişirmeye devam ederken Avrupa ülkeleri peş peşe gelen kesintiler arasında alternatif kaynaklar arıyor. Putin kısa bir süre içerisinde kıtaya yapılan ihracatı tamamen bloke ederse, Avrupa ülkeleri tedarik için birbiri ile rekabet etmek zorunda kalacak.



İngiltere konuya ilişkin yaptığı uyarıda önümüzdeki kız yaşanacak enerji krizi nedeni ile 6 milyon evin elektriğinin karneye bağlanabileceğini açıklamıştı.

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PUTİN EKONOMİK SAVAŞI KAZANIYOR

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Guardian gazetesinde Larry Elliott tarafından kaleme alınan 'Putin ekonomik savaşı kazanıyor' isimli bir makalede, "Batı'nın Rusya'ya başlattığı ekonomik savaş 3 ayı geride bıraktı ve işler planlananın aksine çok kötü bir yere gidiyor. Açıklanan petrol yasağı küresel piyasalarda ham petrolün maliyetini yükseltti ve Putin'e beklenmedik yeni bir fayda sağladı." ifadeleri yer aldı.

AB'nin uyguladığı yaptırımların beklenenin tam aksine bir etki yarattığını belirten yazar, Rusya'nın alternatif pazarlar bulmakta zorluk çekmediğini de sözlerine ekledi.