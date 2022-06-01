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Rusya Almanya'nın gazını kesti! 'Alman endüstrisi sarsılabilir'

#ALMANYA#Rusya#Doğalgaz
Rusya Almanyanın gazını kesti Alman endüstrisi sarsılabilir

Rus enerji devi Gazprom, Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda'dan sonra Almanya'ya yakıt sağlayan Shell'e de doğalgaz tedarikini tamamen durdurduğunu açıkladı. Alman hükümeti konunun yakından takip edildiğini belirtirken CNN söz konusu kararın Alman endüstrisini sarsabileceğini iddia etti.

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Rus enerji devi Gazprom, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya yakıt sağlayan Shell'e doğal gaz tedarikini tamamen durdurduğunu açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Shell'in Gazprom'a ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi gösterildi.

Şirket Telegram kanalı üzerinden yaptıkları açıklamada Shell Energy Europe'un ruble ile ödeme yapma niyetinde olmadıklarını belirtmesi ile bu kararın verildiğini duyurdu.

Shell sözcüsü ise Rusya'nın kararına ilişkin "Shell, Gazprom tarafından belirlenen yeni ödeme koşullarını kabul etmedi. Çeşitli portföyümüz aracılığıyla Avrupa'daki müşterilerimize gaz tedarik etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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YILDA 1.2 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ

Rus şirket, 31 Mayıs (sözleşmenin öngördüğü son ödeme tarihi) itibariyle, Gazprom Export, Shell Energy Europe'dan Nisan ayında gaz tedariki için ödeme almamıştı.

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Shell Gazprom'a ruble olarak ödeme yapmayı reddederken, Almanya'nın önde gelen doğal gaz ithalatçıları Uniper ve DWE, Moskova'nın istediği şekilde ödemelerini gerçekleştirdi. 

ALMANYA'YI NASIL ETKİLEYECEK?

Gazprom, Shell'e yılda 1,2 milyar metreküp doğalgaz sağlıyor. Bu miktar Almanya'nın her yıl tükettiği 95 milyar metreküp doğal gazın sadece %1.3'ünü oluşturuyor.

Rusya Almanyanın gazını kesti Alman endüstrisi sarsılabilir

Hükümet yetkilileri Rusya'nın kararının önemli sonuçları olacağını düşünmese de, ekonomiden üst düzey bir isim Nisan ayında yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğalgaz ve petrol arzının kesilmesi halinde Almanya'nın "önemli bir durgunluğa" girebileceği uyarısında bulunmuştu.

CNN: ALMAN ENDÜSTRİSİ SARSILABİLİR

CNN konuya ilişkin yayınladığı analizde "Gazprom'un hamlesi, büyük ölçüde Moskova'nın gazına bağımlı olan Alman endüstrisini sarsacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

CNN Business'a konuşan Alman hükümeti sözcüsü durumun çok yakından izlendiğini belirtti ve "Arz güvenliği garanti ediliyor" dedi.

Rusya Almanyanın gazını kesti Alman endüstrisi sarsılabilir

PUTİN DEDİĞİNİ YAPTI, TEK TEK KESTİ

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Rusya Devlet Başkanı Putin ABD ve Avrupa'dan peş peşe gelen yaptırım kararları sonrası Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus Gazı sözleşmeleri durdurulacak." demişti.

Gazprom, bugüne kadar  Ruble ile ödeme yapmadığı için Polonya, Bulgaristan, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda'ya doğal gaz akışını durdurdu.

RUS PETROLÜNE YÜZDE 75 YAPTIRIM

Öte yandan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, dün AB’nin Rusya’ya karşı 6’ncı yaptırım paketini açıkladı.

AB, Rusya’nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75’ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

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