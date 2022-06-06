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Ukrayna paylaştı... Putin bir general daha kaybetti

#Rusya#Putin#Ukrayna Savaşı
Ukrayna paylaştı... Putin bir general daha kaybetti

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Ukrayna'dan flaş bir paylaşım geldi. Ukrayna Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldüğünü yayınladığı fotoğrafla dünyaya duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda devam ediyor.

Donbas'ın kontrolü için kanlı çarpışmalara sahne olan savaş bir Rus generalin daha hayatına mal oldu.

29. Kombine Silah Ordusu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Roman Kutuzov'un öldürüldüğü açıklandı.

ÖLDÜRÜLEN 11. GENERAL

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kutuzov'un ölümü sonrası Rusya'nın savaşta kaybettiği general sayısı 11'e yükseldi.

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Ukrayna, Tümgeneral Roman Kutuzov olduğunu iddia eden bir fotoğraf yayınladı.

Görüntülerdeki cansız bedenin Rus generale ait olduğu iddia edildi, Rusya'dan ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

RUS GAZETECİ KABUL ETTİ

Rusya devlet televizyonu muhabiri Alexander Sladkov, Doğu Ukrayna'da bir Rus generalin öldürüldüğünü söyledi.

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Sladkov tarafından Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınlanan raporda, Tümgeneral Roman Kutuzov'un tam olarak ne zaman ve nerede öldürüldüğü belirtilmedi.

Ukrayna’nın başkenti 40 gün sonra yeniden Rus füzelerinin hedefi oldu. Kremlin, Ukrayna’ya verilen T-72 tanklarının hedeflendiğini duyurdu. Öte yandan Putin, Batı’yı Ukrayna’ya verilen uzun menzilli füzeler konusunda uyardı.

 

Ukrayna paylaştı... Putin bir general daha kaybetti

Ukrayna’nın başkenti 40 gün sonra yeniden Rus füzelerinin hedefi oldu. Kremlin, Ukrayna’ya verilen T-72 tanklarının hedeflendiğini duyurdu. Öte yandan Putin, Batı’yı Ukrayna’ya verilen uzun menzilli füzeler konusunda uyardı.

 

RUSYA KAYIPLARINI AYLARDIR AÇIKLAMIYOR

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor.

Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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#Rusya#Putin#Ukrayna Savaşı

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