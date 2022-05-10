Detayları kan dondurdu: Rusya’dan ölen Ukraynalının cesedine mayınlı tuzak!

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hem cephede binlerce askerin hem de cephede yer alamayan sayısız sivilin canına mâl olmaya devam ediyor. Bölgeden gelen kimi haberlerse okuyanın kanını donduracak kadar korkunç.

Politico’da yer alan bir mayınlı tuzak haberi ise detaylarında yer alan şiddetle adeta şok etkisi yarattı…

Habere göre Rus askerleri, Ukraynalı bir adamın cesedini, Ukraynalı askerler onu hareket ettirdiğinde patlayacak şekilde, ağırlığa duyarlı bir mayınla arabasının bagajına doldurdu. Adamın cesedi kendi araba bagajına bir bubi tuzağıyla sıkıştırıldı.

Ukrayna'da yaşanan yıkımın boyutu sık sık fotoğraflara yansıyor

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Karısı, eşinin cesedini gördü ve bir tuzak kurulmuş olmasından korkarak onu taşımak için Ukraynalı askerleri çağırdı. Askerler adamın cesedini bir iple bagajdan çekmeye çalıştıklarında, araba, bir alev topuna dönüşerek patladı.

GÖNÜLLÜ OLARAK ORDUYA KATILMIŞTI

Askerin dul eşi Lyudmyla Kyrpach, Politico'ya verdiği demeçte kendisinin ve kocası Oleksandr'ın "her şeyi birlikte yapan bir çift" olduklarını söyledi.

Kyrpach basına, işgalin şubat ayı sonlarında başlamasından sonraki gün, bir tamirci olan kocası Oleksandr'ın Kiev yakınlarındaki Kalynivka köyünde gönüllü savaşçılar topladığını ve bu kişilerin orduya yardımlarını organize ettiğini anlattı.

1 Mart'a kadar, Rus birliklerinin köylerine girmesinden günler sonra, Oleksandr'ın arkadaşları, Rus birliklerinin hareketleri hakkında daha fazla bilgi alıp alamayacaklarını görmek için civarda araba kullanmaya ve gözlem yapmaya başladılar.

Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı şiddeti protesto eden bir kişi...

Talihsiz kadın kocası ve arkadaşlarının geri dönemediklerini ve kendisinin de onları bulmak için yola çıktığını söyledi.

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Lyudmyla "Hemen döneceğini söyledi" dedi. Ama Oleksandr hiç geri dönmedi. Kadın uykusuz bir gece geçirdikten sonra ertesi gün arkadaşlarıyla onu bulmak için yola çıktı.

Eşinin sedan model arabasını yolda fark eden kadın anahtarların kontakta olduğunu ancak eşinin ortada görünmediğini gördü.

Lyudmyla'nın arkadaşı bagajın kurşunlarla delik deşik olduğunu fark etti ve Oleksandr'ın cesedini bulmak için bagajı açtılar. Arkadaşı, bagajda bubi tuzağı olabileceği korkusuyla onu arabadan uzaklaştırdı.

ASKERLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Lyudmyla ve yakınları 4 Mart'ta olay yerine Ukraynalı askerlerle birlikte döndüler.

Rapora göre, askerler uzuvlarına halatlar bağladılar ve halatları yavaş yavaş çekerek arabada tuzak olup olmadığını görmek için arabadan uzaklaştılar. Ancak onlar çeker çekmez, araba büyük bir gürültüyle infilak etti.

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Lyudmyla, Politico'ya Rus askerlerinin Oleksandr'ın altına ağırlıkla tetiklenen mayın yerleştirdiğini açıkladı. Sığınaklarda çatışmaların bitmesini bekleyen Ukraynalılar böyle görüntülenmişti

Lyudmyla, on yıllar boyunca birlikte olduğu adamın parçalarını alıp bir kutuya koydu… Daha sonra onu birlikte sebze diktikleri bahçelerine gömdü.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Nisan ayında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının topçu saldırılarının ötesine geçtiğini ve yetkililerin Kiev ve Mariupol dahil olmak üzere şehirlere dağılmış bubi tuzaklarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

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Açıklamada, "Rusya Federasyonu sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile savaş halinde değil, aynı zamanda Ukrayna'nın sivil nüfusuna karşı da savaşıyor ve savaş hukukunu büyük ölçüde ihlal ediyor" denildi. "Rusya'nın askeri personeli geri çekilirken, gıda tesisleri, özel konutlar ve insan cesetleri üzerinde bile uluslararası hukuk tarafından yasaklanan kitlesel bubi tuzakları kuruyor."

Geçen ay, Ukraynalı yetkililer Kiev yakınlarındaki Buça'da Rus askerlerinin 45 metrelik bir hendekte en az 360 Ukraynalıyı öldürdüğünü ve gömdüğünü iddia eden bir toplu mezar ortaya çıkardı.

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Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Buça'yı ziyaret eden gazeteciler, evlerinde, sokakta ve banliyödeki cam fabrikasında sivillerin cesetlerini de bildirdiler.

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