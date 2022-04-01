Putin'e son darbe... Ukrayna'ya gönderilecek yeni silahları canlı yayında açıkladı!

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24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş 37'nci gününde. Rus işgaline karşı Ukrayna'ya verdiği desteği artıran İngiltere'den gündem belirleyecek açıklamalar geldi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'nın 'daha az önemli' bir ülke haline geldiğini söyledi.

Sky News'e konuşan Wallace 'Putin artık geçmişteki gibi bir güç değil. Şu anda kendi inşa ettiği kafesteki bir adam. Ordusu tükenmiş halde ve önemli kayıplar verdi. Büyük Rus Ordusu unvanı yerle bir oldu' dedi.

Wallace ayrıca 'Sadece Ukrayna'da yaptığının sonuçlarıyla değil, ordusuna yaptıklarının sonuçlarıyla da yaşamak zorunda' diye konuştu.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ YENİ HEDEFİ

Ben Wallace, Rus güçlerinin yeniden toplanıp, dikkatlerini Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna odaklıyor gibi göründüğünü vurguladı.

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Wallace 'Daha önce de gördük. Daima daha kötüye gider. Sivillere, daha çok sivil alanlara saldırı demek' dedi.

UKRAYNA ORDUSUNA HANGİ SİLAHLAR VERİLECEK?

Ben Wallace, uluslararası müttefiklerinin Ukrayna'ya daha çok askeri malzeme sağlamak konusunda uzlaştığını ve bunlara zırhlı araçlar, uzun menzilli top ve mühimmat olduğunu da belirtti.

ÇEKİLEN RUS BİRLİKLERİNİ BÖYLE VURACAKLAR

İngiliz basını bu gelişmeyi 'Putin'e son darbe' başlıkları ile okurlarına sunarken haberlerde uzun menzilli top sayesinde Ukrayna ordusunun bazı bölgelerden çekilen Rus birliklerini hedef alabileceğinin altı çizildi.

'PUTİN SAVAŞI ÇOKTAN KAYBETTİ'

İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin ise Putin'in savaşı çoktan kaybettiğini belirterek, 'Mariupol'den ve başka yerlerden çıkan sahneler korkunç ve önümüzdeki haftalar zor olacak' dedi.

SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?

Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı.

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi. Geçtiğimiz günlerde Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak bir tartışma başlatmıştı.

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Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığı duyurmuştu. Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırılmıştı.

Gazete daha sonra bu haberin siber saldırı sonrası yayınlandığını açıklamıştı.

PUTİN'İN BARIŞ TALEPLERİ NELER?

Batının askeri ittifakı NATO'nun genişlemesi bağlamında Rusya uzun zamandır Ukrayna'nın "tarafız" kalmasını talep ediyordu. Bazı uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "asıl nedeninin" bu olduğunu söylüyor.

Japonya'daki Waseda Enstitüsü'nden tarafsızlık uzmanı Pascal Lottaz'a göre, Rusya muhtemelen Ukrayna'dan hiçbir zaman NATO'ya katılmayacağı teminatı vermesi ve Rusya ile bu konuda ikili anlaşma imzalamasını isteyebilir.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tarafsızlık konusunu tartışmaya hazır olduklarını söyledi. Ancak Ukrayna'nın ileride Avrupa Birliği'ne katılması ihtimaline açısından bunun ne anlama geldiği net değil.

AB üyeliği karşılıklı güvenlik garantileri ile gündeme gelecektir. Ukrayna ve Rusya'nın bu durumu nasıl değerlendireceği de net değil.

Bu, NATO veya Avrupalı ortaklardan yoksun ve silahlardan arındırılmış bir Ukrayna'nın yeni bir Rus işgaline karşı çok savunmasız olacağı için bir başka sorunlu noktayı oluşturabilir.

Ancak Lottaz, bu talebin en önemli noktasının Ukrayna ordusunu dağıtmak değil, Rusya'nın güvenliğini tehdit edebilecek saldırı veya nükleer silahlara, özellikle de NATO silahlarına sahip olmamasını sağlamak olduğuna inanıyor.

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Bu konuda emsal, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Japonya'nın kendi savunma gücünü yeniden oluşturma kararına ABD'nin de destek vermesi. O zamandan beri Japon ordusunun uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için savaşı bir araç olarak kullanması anayasal olarak yasak.

Karşılığında Japonya ve ABD ikili bir anlaşma imzaladı ve Japonya güvenliği için ABD'ye bağımlı hale geldi. Lottaz, Rusya'nın taleplerinin bu kadar ileri gitmeyeceğine inanıyor ve muhtemelen Ukrayna'nın sahip olabileceği herhangi bir saldırı kabiliyetini ortadan kaldırmaya odaklanıyor.

PUTİN'İN 'NEO NAZİ' İDDİASI

Putin, Ukrayna hükümetini neo-Nazi grupların güdümünde olmakla suçluyor. Siyasi gözlemciler ise bu iddiayı temelsiz buluyor

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Ancak Vladimir Putin, bu suçlamaları yaparak Hitler'in Sovyetler Birliği'ne saldırısıyla ilgili güçlü anıları canlandırmaya ve doğu Ukrayna'daki Rus ayrılıkçılara yönelik saldırılarla paralellikler kurmaya çalışıyor.

Nazi suçlaması, büyükanne ve büyükbabası İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan Yahudi bir aileden gelen Ukrayna lideri Zelenski'ye kişisel bir hakaret gibi gelebilir.

Lottaz, "Nazilikten arındırma"nın muhtemelen "rejim değişikliği için kullanılan Rus jargonu" olduğunu, ancak Ukrayna kuvvetleri savaştıkça ve Rus birliklerinin ilerlemesini durdurdukça bu ihtimalin daha da uzaklaştığını söylüyor.

Rusya itibarını korumak için Zelenski'nin iktidarda kalmasını kabul edebilir, ancak direnişte kilit rol oynayan aşırı sağcı Azak Taburu'nun ulusal muhafız birliğinden çıkarılmasında ısrar edebilir. Lottaz, bunun "küçük bir adım" olacağını ve "muhafız birliklere zarar vermeyeceğini" söylüyor.

Rusya, İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları "önemli ölçüde" azaltmayı içeren yeni bir askeri strateji açıkladı.

Rusya esas olarak Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki doğu Rusça konuşulan bölgelere odaklanacak.

Moskova, Ukrayna'nın, çatışmanın merkezinde yer alan Donbas nehri havzasındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki bu ayrılıkçı yerleşim bölgelerinden vazgeçmesini talep edebilir.

KIRIM'IN TANINMASINI TALEP EDEBİLİR

Moskova, Ukrayna'dan Kırım'ın ilhakını resmen kabul etmesini de talep edebilir. Kırım Yarımadası 2014 yılında Rusya tarafından işgal ve ilhak edildi ve fiilen Moskova tarafından yönetiliyor.

Kiev bu talebi kabul ederse, Ukrayna için büyük bir toprak kaybı olur. Putin iktidara gelmeden önce 1997'de yapılan Rus-Ukrayna anlaşması, Kırım'ın Ukrayna'nın egemenliğinde olduğunu kabul etmişti.

RUSÇANIN KORUNMASI!

Kremlin ayrıca Ukrayna'da Rus dilinin kullanımının korunacağına dair güvence talep edebilir. 2014 yılında Moskova ile ihtilafın yoğunlaşmasından bu yana Rusça Ukrayna'da siyasi bir tartışma konusu haline geldi.

2017'de Ukrayna mahkemeleri okullarda Rusça öğretimini yasakladı ve o zamandan beri ülkede Rusça kullanımını kısıtlayan başka yasalar çıktı. Ocak ayından bu yana, Ukrayna'daki tüm ulusal gazete ve dergilerin Ukraynaca yayınlanması gerekliliği getirildi.

Putin'in tüm bu konulardaki talepleri ne olursa olsun, siyasi gözlemciler Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilmesinin uzun zaman alabileceğini söylüyorlar. Ancak her iki ülkenin de barış anlaşmasına ihtiyacı var.

Ukrayna açısından daha fazla sivilin ölmesini engellemek, şehirlerinin yıkılması yüzünden ortaya maddi kayıpları kontrol altına almak ve komşu ülkelere mülteci akışını durdurmak önemli.

Rusya içinse mesele, çatışmalarda asker kayıplarını önlemek ve Batı'nın uyguladığı ve Rus halkını etkileyen ekonomik yaptırımların sonuçlarını hafifletmek.