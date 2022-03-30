Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

Haberin Devamı

Ukrayna'daki savaş 5'inci haftasında... Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.

Zira Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin'in, Ukrayna ve Rus heyetlerinin İstanbul’daki temasları sonrası, 'Kiev ve Çernişiv şehirlerine yönelik askeri faaliyetlerin ciddi şekilde azaltılması yönünde' karar aldıklarını bildirmesinin ardından Rus birlikleri Kiev'in çevresinden çekilmeye başladı.

Pek çok askeri uzman bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumluyor. Batı merkezli istihbarat raporları Rus ordusunun beklediğinin çok üzerinde kayıplar verdiği ve hedeflerinin gerisinde kaldığı yönünde.

2014'teki savaşın aksine Ukrayna güçlerinin gösterdiği direnişin bu durumun ortaya çıkmasında kilit bir rolü olduğu belirtiliyor. Peki Ukrayna kendisinden kat kat güçlü Rus ordusuna karşı nasıl bu kadar direnebildi?

Haberin Devamı

The Economist'e konuşan Ukrayna lideri Zelenski, silah yardımı çağrısını yinelemiş, Rus birliklerinin geride bıraktığı araçları ise 'savaş ganimeti' olarak nitelendirmişti.

Kuşkusuz batılı ülkelerden gelen silah yardımı Ukrayna'nın savaşta elini bir hayli güçlendirdi. Ancak savaşta kilit bir rol oynayan 'tamirci ordusu' da bu tabloda önemli bir yere sahip.

Zira Rus birliklerinin geride bıraktığı askeri ekipmanı tamir eden bu birlik söz konusu silahları Ukrayna ordusuna kazandırıyor.

Başka bir deyişle Kiev'in 'tamirci ordusu' Putin'in emri ile Ukrayna'ya saldıran Rus birliklerini kendi silahları ile vuruyor.

'RUSLAR BİZE SİLAH SAĞLIYOR'

Pazar günkü Rudnytske saldırısında Ukrayna güçleri ile birlikte omuz omuza çarpışan bir grup yabancı savaşçının lideri Mamuka Mamulashvili, 'Eksiğimiz var ama Ruslar bize birçok silah sağlıyor' diyor.

Tanınmış bir Ukraynalı askeri gazeteci olan Yuri Butusov, ülkenin kaybettiğinden daha fazla tank kazandığını iddia ediyor.

1000'DEN FAZLA ASKERİ TEÇHİZAT ELE GEÇİRİLDİ

'Putin Ukrayna'ya Batı'dan daha fazla askeri donanım sağlıyor' diyen Butusov, Ukraynalıların en az 120 tank da dahil olmak üzere hasarsız veya tamir edilmesi oldukça kolay olan 1000'den fazla askeri teçhizat ele geçirdiğini belirtiyor.

Ele geçirilen Rus ekipmanının önünde poz veren gazeteci, 'Ekipmanların bazılarının küçük onarımlara ihtiyacı var, ancak birçok araç iyi durumda ve askerlerimiz onları alıp götürüyor' diyor.

Haberin Devamı

Ukrayna askerleri iddialarını kanıtlamak için sıklıkla ele geçirilen Rus silahlarının önünde poz verip bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor. Ukrayna askerleri iddialarını kanıtlamak için sıklıkla ele geçirilen Rus silahlarının önünde poz verip bu görüntüleri sosyal medyada yayınlıyor.

ATÖLYELER SABAHA KADAR ÇALIŞIYOR

Ukrayna'nın direnişinin gizli kahramanı olarak gösterilen tamirci ordusu ele geçirilen silahları kullanılabilir hale getirmek için tabiri caizse zamana karşı yarış veriyor.

Büyük endüstriyel fabrikalardan küçük araba atölyelerine kadar pek çok tesiste yüzlerce kişinin Rus kuvvetlerinden ele geçirilen askeri teçhizatı onarmak ve yeniden kullanılabilir hale getirmek için yoğun mesai harcadığı pek çok kişinin ise sabaha kadar çalıştığı belirtiliyor.

Bu birlikte gönüllü olarak görev alan Kiev'deki bir garaj sahibi olan Oleksandr Fedchecnko, 'Silahları yeniden yapacağız, böylece namlular bizim değil düşman tarafına yönlendirilecek' diyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ukrayna'dan flaş Kiev iddiası Haberi görüntüle

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün kara savaşı kıdemli üyesi Ben Barry bu stratejinin Ukrayna'nın elini bir hayli güçlendirdiğini belirtiyor.

İki ordunun da temel olarak Sovyet dönemi teçhizatları kullandığının altını çizen Barry bu durumun da Ukrayna'nın işini kolaylaştırdığı görüşünde.

Rusya'nın 5'inci haftasını geride bırakan savaşta 2 binin üzerinde askeri araç kaybettiği belirtiliyor. Bu ekipmanların bir kısmı tamir edilerek Ukrayna ordusu tarafından kullanılıyor. Rusya'nın 5'inci haftasını geride bırakan savaşta 2 binin üzerinde askeri araç kaybettiği belirtiliyor. Bu ekipmanların bir kısmı tamir edilerek Ukrayna ordusu tarafından kullanılıyor.

RUSYA'NIN KAYBI 2 BİNİ GEÇTİ

Askeri ve savunma sanayi konularında yayın yapan Oryx'e göre, Ukrayna kuvvetleri tarafından imha edilen, Rus ordusu tarafından terk edilen veya ele geçirilen toplam 2 bin 55 Rus askeri aracı bulunuyor.

Askeri analistler Stijn Mitzer ve Joost Oliemans tarafından yönetilen Oryx Blog'a göre, Rusya'nın kayıpları arasında 331 tank, 235 zırhlı savaş aracı, 313 piyade savaş aracı ve 40 karadan havaya füze sistemi bulunuyor.

Haberin Devamı

İNGİLİZ ORDUSU 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA UYGULAMIŞTI

Bu strateji daha önce pek çok savaşta uygulanmıştı. Hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Falkland Savaşı'nda, İngiliz askerleri ele geçirdikleri ağır makineli tüfekleri düşmana çevirmişti.