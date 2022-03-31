Zelenski'den çok konuşulacak sözler: Dünya fırsatı kaçırdı!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş hala devam ediyor.

36'ncı gününe giren savaşta barış umutları yeşerirken Ukrayna tarafı ateşkese açık kapı bırakırken bir yandan da temkinli açıklamalara imza atıyor.

Dünya barış için nefesini tutmuş beklerken Ukrayna lideri Zelenski'den tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen sözler geldi.

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Avustralya Parlamentosu'na hitap eden Zelenski, tarihin seyrini değiştirebilecek bir hataya imza atıldığını duyurdu.

DÜNYA FIRSATI KAÇIRDI!

Dünya'nın Rus işgalini durdurabilecek fırsatı 2014'te kaçırdığını belirten Zelenski, 'Dünya 2014'te Rusya'yı yaptıklarından dolayı cezalandırmış olsaydı, 2022'de Ukrayna'da bu işgal, bu terör yaşanmazdı' ifadelerini kullandı.

Zelenski dünyanın 2014'te Kırım'i işgal eden Rusya'ya karşı harekete geçmesi durumunda bugün Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmayacağının altını çizdi.

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Destek talebini bir kez daha yineleyen Zelenski, Rusya'nın saldırganlığının Avustralya için gerçek bir tehdit olabileceğini belirtti. Ukrayna liderinin konuşması ayakta alkışlandı. Destek talebini bir kez daha yineleyen Zelenski, Rusya'nın saldırganlığının Avustralya için gerçek bir tehdit olabileceğini belirtti. Ukrayna liderinin konuşması ayakta alkışlandı.

RUSYA'NIN HEDEFİNİ AÇIKLADI: HAZIRLANIYORUZ

Zelenski geçtiğimiz saatlerde ülkesinin doğuda yeni bir Rus saldırısına hazırlandığını söyledi.

Zelenskiy yazılı açıklamasında, 'Donbas'ta bir Rus askeri toplanması var ve buna hazırlanıyoruz' dedi.

Ukrayna lideri ayrıca, Rusya'nın müzakereler sırasında söyledi başkent Kiev ve Çernihiv'deki askeri faaliyetlerini azaltma açıklamasına da şüpheyle yaklaştığını bildirdi.

Zelenskiy 'Kimseye inanmiyoruz, güzel, sözlü kurgulara inanmıyoruz' dedi.

Rusya'nın bu kentlerin yanında askeri faaliyetleri azaltma duyurusuna inanmak için bir neden olmadığın belirten Ukrayna lideri, Rus güçlerinin açıklamadan bir gün sonra Kiev ve Çernihiv'e saldırdığını ifade etti.

Donbas bölgesinde yoğunlaşan saldırıların yanı sıra, İrpin'de de ölümlere yol açan top ateşi açıldığı belirtiliyor.

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