Son dakika: Putin kararnameyi imzaladı: Ödemeler bundan böyle ruble ile yapılacak!

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Putin, Gazprombank’ta Rus gazı ödemeleri için özel hesap açılmasını istedi. Rus lider yaptırımların devam edeceğini ve merkez bankasının diğer kuruluşların buna hazırlıklı olması gerektiğini söylerken Batı’nı bu yaptırımları önceden tasarladığını ve her zaman Rusya’ya yaptırım uygulamanın bir yolunu bulacağını da sözlerine ekledi.

Tüm bunların Rusya'nın gelişmesini engellemek amacıyla planlandığını söyleyen Rus lider ABD'nin küresel belirsizlikten nemalanarak kendi iç sorunlarını çözmeye çalıştığını ver bunun bedelini başkalarına ödettiğini iddia etti.

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Vladimir Putin ayrıca Avrupa'nın doğal gazı ABD'den almaya zorlanmasının Avrupa için milyonlarca kişinin işsiz kalması anlamına geleceğini söyledi.

Putin ayrıca "Küresel olarak yaşanan gıda krizini, önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok yöne doğru gerçekleşecek başka bir göç dalgası izleyecektir” iddiasında da bulundu.